Investigan muerte de mujer tras caer de un décimo piso en La Florida: Carabineros no descarta femicidio

08 mar. 2024 - 13:54 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros se refirió este viernes a la muerte de una mujer que cayó desde el décimo piso de un edificio en la comuna de La Florida, en Santiago.

El llamado fue efectuado a eso de las 10:00 de la mañana, lo que generó la llegada de personal policial al lugar, para corroborar los hechos, tras lo cual aclararon que no se descarta el delito de femicidio.

¿Qué dijo Carabineros?

El comandante Ignacio Toledo indicó que, por ahora, no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas, la de femicidio, considerando que el sospechoso sería su propia pareja.

"Había situaciones previas de índole de violencia intrafamiliar, pero la víctima no habría deseado continuar con la denuncia, por eso Carabineros efectuó la denuncia de oficio al Juzgado de Familia", sostuvo Toledo.

El funcionario policial expresó que "se están realizando viersas diligencias a objeto de poder establecer cómo ocurrieron los hechos".

Operativo en edificio en La Florida / Captura

"Ninguna hipótesis se puede descartar. La persona (pareja de la víctima) está en la 36° Comisaría, en calidad de testigo", agregó Toledo.

¿Qué dijo la ministra de la Mujer?

La ministra de la Mujer y Equidad de Género hizo hincapié en el presunto femicidio en La Florida y manifestó que "para nosotras es tan importante este hito que celebramos hoy, que es nuestra Ley Integral contra la Violencia".

"No nos vamos a detener por quienes para no mejorar la legislación, quieran excusarse en conceptos abstractos y no centrarse en una ley que no mejora las medidas cautelares", agregó.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Todo sobre Noticias Hoy Santiago