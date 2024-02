Oposición queda disconforme tras reunión con el Gobierno por secuestro de exmilitar venezolano

29 feb. 2024 - 00:33 hrs.

¿Qué pasó?

Los presidentes de los partidos de Chile Vamos, Republicanos y Demócratas no salieron conformes tras la reunión sostenida en La Moneda con la ministra del Interior, Carolina Tohá, por el secuestro hace una semana del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda Moreno, desde su departamento en la comuna de Independencia.



Después del encuentro, uno a uno los líderes de la oposición compartieron sus apreciaciones.

¿Qué dijo Macaya?

Javier Macaya, presidente de la UDI, señaló que “llegamos preocupados, lamentablemente nos hubiese encantado que la situación fuese distinta, nos vamos igual o más preocupados. Esperamos que esa sensación de preocupación, a la luz del trabajo que puedan hacer la instancia de investigación, pueda cambiar”.





“Hay personas que tienen simpatía a Venezuela, hay personas como Juan Andrés Lagos que deslizan teorías de que acá habría responsabilidad de la conspiración norteamericana y cosas que son de verdad, afiebradas. Mientras subsista en este gobierno personas que tienen esa mirada de apoyo al régimen de Nicolás Maduro, es evidente que hay una contradicción”, agregó Macaya.



“Y hay información que, en caso de acceder por esas personas, militantes de esos partidos, que tienen esa simpatía por el régimen de Nicolás Maduro, es evidente que la preocupación de nosotros va a subsistir y es parte de las razones por las que nos vamos igual o más preocupados que cuando llegamos”, agregó.

Rodrigo Galilea

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, indicó que “nos parece, que haya asesores de la subsecretaría del Interior que hagan declaraciones defendiendo al gobierno de Maduro, sin tener mayores antecedentes y deslizando otras teorías, nos parece un sinsentido que perjudica a la causa. El subsecretario Monsalve creemos que entendió este punto”.



“No puede haber asesores del propio ministerio del Interior que deslizan situaciones o deslizan teorías que no le ayudan en nada a la causa y a recuperar con vida al ciudadano venezolano”, complementó.

Gloria Hutt

Desde Evópoli, su presidenta Gloria Hutt sostuvo que “hicimos planteamientos de nuestras inquietudes, particularmente del caso del secuestro no resuelto aún. Agradecemos la información que nos entregaron, sin embargo, quedamos con la sensación de que no aclara la situación. Nos quedamos igualmente preocupados, no solo por el caso particular, sino por las implicancias de seguridad que esto tiene para todas las personas en nuestro territorio”.



“Así que vamos a seguir pendientes del avance, también vamos a completar la solicitud de antecedentes a través del parlamento, para tener disponible el marco completo de información que rodea no solo este caso, sino los riesgos de seguridad que el país está enfrentando”, añadió Hutt.

Partido Republicano

Por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, manifestó que “tal como era de imaginar a una semana del secuestro, buena parte de las respuestas de la ministra, del subsecretario, se ampararon en el secreto de la carpeta investigativa, del trabajo que realizan las policías y el Ministerio Público”.



“En términos generales, nosotros presentamos la duda frente, no con la intención de conocer los contenidos de la carpeta investigativa, sino que saber quiénes tienen acceso a esa información. Presentamos las dudas que se han generado públicamente en el entendido de una hipótesis en donde el gobierno de Venezuela estaría involucrado en este secuestro”, señaló Squella.



“Es una hipótesis que por cierto nadie la descarta en el país y nos interesa saber efectivamente quienes son las personas que como parte interviniente en la causa que tienen acceso a la información, porque si es que hay dirigentes del PC, simpatizantes y cercanos, estrechos colaboradores como se han ellos mismos denominado del gobierno de Maduro, están teniendo acceso a la información, lo encontramos grave”, agregó.



Por último, la senadora de Demócratas, Ximena Rincón, aseguró que “existe una preocupación legítima de los partidos respecto a la seguridad nacional, integridad de las personas y medidas para la seguridad”.



“Respecto de las diligencias, la investigación, la carpeta, no preguntamos, no pedimos ni queremos tener información porque entendemos que es un trabajo que hace la Fiscalía y no queremos ser nosotros parte de las filtraciones”, finalizó Rincón.

Todo sobre Política