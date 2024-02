Secuestro exmilitar: Monsalve dice que el convenio entre Chile y Venezuela todavía no está activo

28 feb. 2024 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de desmentir el lunes al medio venezolano La Razón, que levantó la hipótesis de que el gobierno chileno había allanado el camino para que un comando de contrainteligencia del régimen de Maduro secuestrara al exmilitar Ronald Ojeda, gracias a un convenio de cooperación firmado en Caracas, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aclaró ahora que dicho convenio, que él suscribió a nombre del gobierno de Chile, no está activo.

¿Qué dijo Monsalve sobre el Convenio con Venezuela?

En entrevista con radio Duna, el subsecretario aclaró que “ambos países tienen que nombrar sus contrapartes y que solo opera el convenio una vez que los países nombran sus contrapartes”.

“Para nombrar las contrapartes nosotros teníamos que terminar la tramitación con la Cancillería, para que se firmara una resolución que le da vigencia legal al convenio en Chile. Y Venezuela también tiene que tramitar algo parecido y tiene que firmar un decreto para poder implementar el convenio. Venezuela todavía no firma el decreto, Chile firmó la resolución hace unos días. Por lo tanto, ni Chile ni Venezuela han nombrado las contrapartes. Por lo tanto, el convenio no está activo”, agregó.

Monsalve dijo también que las contrapartes serán representantes policiales de ambos países y que serán ellos quienes interactúen entre sí. En el caso chileno será el jefe nacional antinarcóticos contra el crimen organizado de la Policía de Investigaciones.

El convenio entre Chile y Venezuela

Además, entregó otros antecedentes respecto al acuerdo, como que previamente fue revisado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Este es un convenio entre instituciones de carácter internacional regulado por ley, autorizado así por la Cancillería chilena. Previamente a la firma se le consultó a la Cancillería si esto era un convenio o un tratado, la Cancillería dijo ‘esto es un convenio, vaya y firmelo’”, explicó.

Al ser consultado si Chile puede entregar información sobre venezolanos en el país, explicó que esto podría ocurrir en el marco de una investigación por crimen organizado. “Inventar la tesis de que nos colocamos de acuerdo para perseguir disidentes políticos en Chile a mí me parece un insulto absolutamente desproporcionado”, sostuvo.

“El convenio no está implementando, no hay nombramiento de las contrapartes, no ha habido intercambio de información de las contrapartes. Por lo tanto, todos los que han hablado diciendo que a partir de este convenio se ha entregado información, mienten. Mientras no haya contraparte no hay intercambio de información en el marco de este convenio”, subrayó.

Agregó que “hay una fiscalía y una policía de investigaciones trabajando intensamente. Y cuando uno trabaja intensamente y tiene un buen equipo profesional normalmente logra avanzar”.