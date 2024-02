"Cuentas Corrientes": Los inéditos audios del caso que investiga fraude al fisco y cohecho en al menos 15 municipios

23 feb. 2024 - 13:14 hrs.

“Proyectos, Consultorías y Capacitaciones Gestión Global SpA”, o solo Gestión Global como es conocida, es una empresa constituida el año 2011 por Rodrigo Carmona Olivarez, la cual tenía como principal negocio la asesoría a municipios respecto al manejo de las cuentas corrientes donde se guarda el dinero de cada administración.

Dicho negocio, y los métodos para hacerse de las licitaciones en comunas de todo el país, terminó por colapsar cuando salió a la luz una investigación del Ministerio Público por fraude al fisco y cohecho que tuvo como punto de origen los tratos en la región de Ñuble.

Cuando los antecedentes aumentaron, el trabajo quedó agrupado bajo el alero de la Fiscalía Regional de los Lagos, por instrucción del fiscal nacional Ángel Valencia, y ya suma alrededor de quince municipalidades investigadas y once personas formalizadas, entre ellos tres alcaldes: César Figueroa (San Ignacio), Manuel Pino (Ñiquén) y Guillermo Yeber (Bulnes).

Sin embargo, las dimensiones del caso solo aumentan con el paso de los días, y no solo la Fiscalía está preocupada de recabar todos los antecedentes de las gestiones de la empresa de Carmona. La Contraloría, por su parte, registra veintidós informes de auditorías publicados, a los cuales se les debería sumar seis municipios que continúan siendo investigados.

Mega Investiga accedió a antecedentes inéditos del caso, los cuales revelan la forma de operar de Gestión Global. Nuevas pruebas entre las que se encuentran conversaciones telefónicas de los representantes de la empresa con funcionarios municipales, y que serán dadas a conocer a fondo en un reportaje en Meganoticias Prime en los próximos días.

San Ignacio: un millón en efectivo

Edgardo Suazo empezó a trabajar como jefe de gabinete del alcalde de San Ignacio desde el 1 de enero de 2022. En su declaración judicial, comenta que fue en octubre o noviembre de ese año cuando conoció por primera vez a Rodrigo Carmona.

“Mi misión encomendada por el alcalde Cesar Figueroa consistía en ir a buscar una plata, exactamente 1.000.000 (un millón de pesos) en efectivo, para esto debía acudir hasta el Jumbo de Chillán, ubicado en avenida O'Higgins, y esperar a Rodrigo Carmona en el estacionamiento”, señaló Suazo.

Pero hay más. Suazo reveló cómo se arregló la licitación vinculada a este caso.

“Días después, el alcalde Cesar Figueroa me explica de propia iniciativa de este acuerdo que tiene con Rodrigo Carmona, específicamente que a través de Carmona y la licitación de las cuentas corrientes le va a llegar más adelante $5.000.000 (cinco millones de pesos) en total, y que este millón de pesos era sólo un adelanto por la necesidad y que el total se lo entregaría cuando el Municipio hiciera el traspaso de las cuentas hasta el nuevo Banco”, agregó.

Sería esa razón, la de conseguir un adelanto del dinero acordado, por lo cual Suazo comenzó a contactar reiteradamente a Carmona, dueño de Gestión Global, a partir del 12 de diciembre de 2022, sin percatarse que sus llamadas estaban siendo interceptadas por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Chillán.

-Suazo: Estimado, consulta, para concluir el trámite ¿Cómo lo hacemos ahí?

-Carmona: Lo que pasa es que mi trámite es cuando me empiecen a pagar, y cuando me paguen ustedes, depende de cuándo hagan el traspaso.

A lo que se refería Carmona, y que se vuelve una constante en la conversación entre ambos, es que desde Gestión Global sólo podrían pagar lo aparentemente acordado por fuera con el municipio, cuando se hubiera hecho el traspaso completo de las cuentas corrientes al banco.

-Carmona: Esto finaliza, para el caso nuestro, cuando el banco empieza a traspasarle los recursos a ustedes. Empiezan a recibir esos intereses y en consecuencia nos pueden pagar a nosotros.

-Suazo: Es que lo que pasa es que nosotros asumimos, de buena forma o de mala forma, apuramos todo este trámite pensando para concluir el tema luego ¿Me entiende?

Sin embargo, Suazo no consigue su cometido durante todo el verano, y es recién el 12 de abril pasado cuando se comunica nuevamente con el dueño de Gestión Global para contarle que están casi todas las cuentas traspasadas. Así, le hace una nueva petición.

-Suazo: ¿Alguna posibilidad de hacer alguna transferencia en la cuenta principal mínima que sea? Algún avance.

-Carmona: Si, si, no habría inconveniente. Podríamos hacer lo mismo que se cursó la otra vez.

-Suazo: Sí súper, usted me dice cuándo.

Finalmente, acuerdan reunirse el 14 de abril en el Paseo Arauco de Chillán para llevar adelante la “transferencia a la cuenta principal”, que de acuerdo a lo declarado por el jefe de gabinete de San Ignacio, se trataba de la “cuenta del alcalde”.

Según detalla Suazo, se reunieron en el estacionamiento subterráneo del Paseo Arauco. Al llegar Carmona, le dice que vayan hacia su auto, y al abrir las puertas traseras le pasó un montón de billetes de 20 mil pesos.

Ese era el momento que esperaba hace tiempo la Policía de Investigaciones, cuyas pesquisas habían empezado a fines de 2022. Cuando Suazo se dirigía hacia su auto, con el dinero en el bolsillo, fue detenido por los detectives. Durante ese mismo día, se realizaron cinco detenciones más: Rodrigo Carmona, Rodrigo Sandoval (operador Gestión Global), César Figueroa (alcalde de San Ignacio), Hugo Troncoso (tesorero municipal de San Ignacio) y Krysler Monroy (director de Salud de San Ignacio).

Consultado por Mega Investiga, el alcalde Figueroa aseguró que lo declarado por Suazo respecto a que había un acuerdo para recibir dinero de Carmona es “totalmente falso” y que desconoce para quién iba ese millón de pesos.

“Tenemos la confianza de que vamos a salir y vamos a aclarar toda esta situación porque acá, como bien le digo y menciono y reitero, acá no ha habido falsificación de instrumento público. La licitación se hizo en regla en base a la ley, el Concejo aprobó, la Comisión Evaluadora, no ha habido cohecho”, comentó el alcalde César Figueroa, quien no ejerce como edil titular tras ser formalizado por tres delitos: cohecho, fraude al fisco y falsificación de instrumento publico.

Graneros: la licitación que no fue

Las escuchas telefónicas del caso dan cuenta de la forma en que se comunicaban los dos cabecillas de Gestión Global, Rodrigo Carmona y Rodrigo Sandoval, su principal operador político. En sus llamadas se tratan de “boss” y hablan de los alcaldes como “el uno”.

Ambos están en constante comunicación, y se van reportando respecto a cómo van conquistando nuevos municipios. Buscando planificar la estrategia, y un viaje donde recorrerían distintas comunas, mantuvieron una llamada el 10 de enero de 2023.

-Sandoval: ¿Y mañana Graneros?

-Carmona: Exactamente, yo no he llamado al hueón y no lo he querido llamar, no lo llamo de...la última vez lo llamé como el tres-cuatro de enero, pero claro, la idea de Graneros es esperar al uno y también tirarle el guascazo po hueón.

-Sandoval: Si po.

-Carmona: Decirle ya oye hueón ¿la vay hacer o no po? osea como que, pistola en la cabeza po.

Una de las acciones por las cuales Gestión Global es investigada, es por entregar a los municipios las bases de una licitación “a medida” en asesoría de cuentas corrientes, la cual la misma empresa se adjudicaría. Licitación que, precisamente, buscaban cerrar en Graneros.

Por esa razón, el 24 de enero de 2023, el funcionario del área jurídica de la Municipalidad, Frederick Gutiérrez, se contacta con Carmona para preguntarle por las bases de la licitación, a lo que le responde que ya estaban en manos de la directora.

-Carmona: Exactamente, ahora, las bases de la licitación de la asesoría, las tiene Ivonne, en un pendrive.

-Gutiérrez: ¿Las tiene en correo o las tiene en papel?

-Carmona: No, las tiene en un pendrive, yo se las pasé en un pendrive.

-Gutiérrez: mmmm

-Carmona: ¿Ella no está?

-Gutiérrez: No, se fue de vacaciones el día lunes

-Carmona: Ya, pero, mira Fredy no te compliquí, porque de hecho anoche me llamó el número uno y me comentó lo mismo tuyo, esto salía sí o sí, pero entre hoy día y mañana, no hay mucha diferencia, entonces, si a ti te parece, yo mañana puedo pasar y te puedo dejar una copia del expediente.

El alcalde de la comuna, Claudio Segovia, confirmó a Mega Investiga haber hablado con Carmona, pero descarta algún trato especial. "Cualquier persona puede dirigirse a hablar con uno, y uno regularmente tiene el deber de contestar", comentó.

Dijo además que nunca se realizó una licitación de este tema y que se encuentra "muy tranquilo porque hemos hecho todo bien acorde a las normas legales y en eso tenemos la tranquilidad de que estamos actuando correctamente".

De todas formas, la última palabra la tendrá la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien tiene a su cargo la investigación del caso “Cuentas Corrientes” a nivel nacional.

“Estamos a la espera de algunos informes de entidades financieras, por ejemplo, y una vez que eso pase, vamos a tomar las decisiones no pudiendo en definitiva descartar nuevas acciones en contra de alcaldes en ejercicio u otros funcionarios”, adelantó la persecutora a Mega Investiga, quien tampoco descartó formalizar investigación en contra de funcionarios y ediles de la Región Metropolitana.