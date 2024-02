¿Dónde están los voceros de la CAM?: Recurso para declarar ilegal al grupo está entrampado por no ubicar a líderes

21 feb. 2024 - 11:47 hrs.

“Habiéndome constituido los días jueves 11 y lunes 15 de enero, no fue posible la notificación de solicitud de inconstitucionalidad del Órgano de Resistencia Territorial Lafkenche, liderada actualmente por José Benicio Huenchunao”.

Así empieza el relato del receptor judicial titular de Cañete, Contulmo y Tirúa, Carlos Burgos, tras su frustrado intento de ubicar a los dos voceros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y al líder del Organo de Resistencia Territorial (ORT) Lafkenche, la célula radicalizada que hoy está separada de la CAM.

El propósito de su búsqueda era notificar a los hermanos Juan y Rafael Pichún Collonao –voceros de la CAM en la ausencia Héctor Llaitul, quien cumple prisión preventiva en la Cárcel de Biobío–, y a José Huenchunao, werkén de la ORT Lafkenche, del proceso que se inició en el Tribunal Constitucional (TC) tras admitir el 10 de marzo de 2023 un requerimiento para declarar inconstitucional a los grupos que reivindican atentados en la Macrozona Sur.

Sin embargo, a un año exacto de que ingresara al TC el escrito patrocinado por los abogados Ronald von Der Weth y Antonio Barchiesi –cercanos al Partido Republicano–, aún no se logra notificar a los tres sujetos individualizados en el requerimiento, por lo que no se ha podido continuar con su tramitación.

“En mis búsquedas entrevisto a vecinos del sector, quienes indican que el requerido (José Huenchunao) no vive en el lugar e indican no conocerlo. Dejo constancia que se hace complicado realizar mi trabajo en el sector por cuanto no existen las condiciones mínimas que aseguren la integridad física de quien suscribe, ya que el domicilio se encuentra inmerso en la zona roja del conflicto”, continúa el relato del receptor Burgos.

En diciembre, también se intentó ubicar a los hermanos Pichún Collonao en las comunas de Traiguén y Temuco, pero el resultado fue el mismo: “Previa dos búsquedas, no fue posible notificar a los movimientos ORT Wenteche Catrileo y Nagche, coordinados por Rafael Pichún Collonao, (...) ni a la Coordinadora Arauco Malleco, liderada actualmente por Juan Pichún Collonao”, se lee en la última resolución de la Primera Sala del TC, presidida por la ministra Nancy Yáñez.

Causa trabada

Ante la imposibilidad de notificar a las tres personas individualizadas en el escrito, el TC emitió una resolución donde solicita a Von Der Weth y Barchiesi aportar nuevos antecedentes para dar con el paradero de los líderes de los movimientos de “resistencia territorial”.

Además, se ofició a diversas instituciones como la Policía de Investigaciones (PDI), el Registro Civil, Servel y al Servicio de Impuesto Internos, “a fin de que informen mediante oficio el domicilio que tienen registrado de los individuos señalados en esta presentación”.

En el escrito que ingresaron este lunes, si bien los profesionales respondieron a la resolución de la primera sala, aportaron como nuevos antecedentes de los domicilios la dirección de la Municipalidad de Traiguén y al sector de Lleu Lleu y Temelemu, sin especificar números.

“Los grupos insurgentes como la CAM son organismos difíciles de identificar y que actúan generalmente en la clandestinidad y sus integrantes también lo hacen. Por lo tanto, llegar a identificar y ubicar a cada uno de los líderes individualizados resulta una tarea compleja, en la cual aún estamos en trámite para poder notificar (...) Esperamos esto se resuelva lo antes posible, porque no podemos seguir dilatando este requerimiento”, explicó Von Der Weth a Mega Investiga.

Según cercanos a la causa, en caso de que la solicitud de inconstitucionalidad sea acogida, el TC podría privar de derechos políticos a los miembros de las organizaciones de carácter mapuche y ordenar su disolución. Pero según señala la Ley Orgánica del TC, para avanzar en la tramitación de la causa, antes se debe notificar a las personas involucradas.

De acuerdo con información policial, ninguno de los tres líderes mapuche mantiene órdenes de detención vigentes a la fecha. En el caso de Rafael Pichún registra 11 causas en el Poder Judicial, las cuales dos están en tramitación y en ambas figura como querellante.

Junto a su hermano, son quienes coordinan a las siete ORT que –según los investigadores– son los brazos operativos de la CAM encargados de planificar y perpetrar los atentados incendiarios en la Macrozona Sur.