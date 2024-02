Caso Convenios: Jackson declara como imputado ante la Fiscalía por Democracia Viva

22 feb. 2024 - 16:52 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, declaró en la tarde de este jueves ante la Fiscalía en el marco del Caso Convenios, en específico, respecto de la arista de la fundación Democracia Viva.

El exsecretario de Estado debió concurrir en calidad de imputado, en vista de la querella que presentaron diputados del Partido Republicano acusando gestiones administrativas del militante de Revolución Democrática (RD) para facilitar recursos a las ONG.

La diligencia fue encabezada por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, y el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, al igual que en la declaración que más temprano debió dar Miguel Crispi, el jefe de asesores de la Presidencia.

¿Qué dijo el abogado defensor de Jackson?

Miguel Schürmann, abogado defensor de Jackson, aseguró en su representación que "el señor Giorgio siempre quiso colaborar con la investigación. Nos pusimos a disposición del fiscal apenas tuvimos conocimiento de la querella que presentaron los dos diputados del Partido Republicano, pese a que no tenemos ninguna vinculación con los hechos".

"En la querella queda claro que él no tiene ninguna vinculación con el Caso Convenios, aún así, insistieron con la declaración. Primero el Ministerio Público dijo que no, rechazó la declaración del señor Jackson, dado que no tenía vinculación los hechos y los querellantes insistieron con la pertenencia de la diligencia", sumó.

En esa línea, el abogado explicó que fue "básicamente, bajo la tesis de que habría algún tipo de concierto en la rebaja de controles de auditorias internas en el Gobierno, y eso de alguna forma tendría vinculación el señor Jackson, lo que obviamente no es efectivo".

"Es muy probable que no requieran una declaración nueva"

"De cómo tomó conocimiento fue consultado al respecto, sin embargo, él tomó conocimiento una vez que se publicó este antecedente en la prensa", agregó, puntualizando que "fue completamente agotada la diligencia, el Ministerio Público ya no tenía ninguna otra consulta que realizarle y básicamente fueron aquellas consultas que solicitaron los miembros del Partido Republicano".

"Él no tiene ninguna responsabilidad en el caso, así que por supuesto cualquier tipo de declaración lo exculpa del caso porque no tiene vinculación. Es muy probable que no requieran una declaración nueva de él", acotó.

¿Qué dijo la Fiscalía?

Por su parte, el fiscal Juan Carlos Bekios sostuvo que "se están desarrollando algunas diligencias en el contexto del Caso Convenios, particularmente en lo que se refiere a la arista Democracia Viva. Se han tomado declaraciones que fueron decretadas por el Ministerio Público respecto del señor Miguel Crispi y del señor Giorgio Jackson".

"La citación que se le hizo a ambos declarantes fue en el contexto de la causa Democracia Viva, y, por lo tanto, de la investigación que se sigue por fraude al fisco", añadió.

Así, el persecutor zanjó que "la omisión de denuncia es una investigación distinta, está separada de la de Democracia Viva. Por lo tanto, las preguntas fueron dirigidas respecto de los hechos de Democracia Viva".

