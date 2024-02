Marejadas anormales y tormentas eléctricas: Este es el pronóstico del tiempo para este sábado

09 feb. 2024 - 22:40 hrs.

El fin de semana inicia este sábado 10 de febrero con alerta de marejadas desde el norte grande hasta la zona central, mientras el sur recibirá tormentas eléctricas. Mientras, las altas temperaturas se mantendrán en Santiago hasta el lunes.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago?

En la Región Metropolitana, las altas temperaturas regresarán a Santiago y el termómetro marcará una máxima de 32º C con cielos despejados, mientras que el domingo se esperan 15º C en la mañana y 32º C en la tarde.

La jornada del lunes iniciará en la ciudad capital con cielos entre despejados y parcialmente nublados, pero la máxima será nuevamente de 32º C.

Aton

¿Cómo estará el tiempo en la zona norte?

Al norte, desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Coquimbo, la Armada de Chile confirmó marejadas anormales, por lo que se recomienda a los veraneantes no ir a la playa hasta que lo indiquen las autoridades.

El día iniciará en las comunas de Arica y Copiapó con cielos nublados que se despejarán durante la tarde y marcará una máxima de 30º C. En cambio, el termómetro registrará 28º C en Iquique y alcanzará un peak de 25º C en Antofagasta.

¿Cómo estará el tiempo en la zona central?

En el centro, se recomienda a los bañistas o deportistas no visitar el litoral desde Valparaíso hasta el Maule mientras dure la alerta por marejadas.

En la comuna de Valparaíso se esperan cielos entre nublados y con nubosidad parcial, mientras que en los sectores cordilleranos y precordilleranos de la región de O’Higgins habrá cielos despejados en la mañana y parcialmente nublados en la tarde.

En Pichilemu, la alerta por marejadas se mantendrá hasta el domingo. En el Maule, el cielo de la costa variará entre nublado y parcialmente nublado, al igual que en sector precordilleranos como Curicó y Talca.

¿Cómo estará el tiempo en la zona sur?

En esta zona, existe una probabilidad de tormentas eléctricas desde Biobío hasta Los Lagos, principalmente en Villarrica, Pucón, Panguipulli, Lago Ranco y Cochamó. En la región de Ñuble, los cielos estarán parcialmente nublados, al igual que en Los Angeles, en Bíobio.

En Temuco, el cielo se despejará a ratos, mientras que en las regiones de Los Ríos y Los Lagos también despejará por la mañana y por la tarde las nubes acompañarán al sol, pero en Puerto Montt habrá cielos nublados.

En el extremo sur, Coyhaique tendrá cielos con nubosidad parcial, y en Punta Arenas las nubes acompañarán al sol. En Puerto Williams, variará de nublado a parcial.

¿Cómo estará el tiempo en las islas?

En la zona insular, la Isla de Pascua tendrá un día nublado, mientras que Juan Fernández iniciará el día cubierto de nubes, pero avanzará a la tarde con nubosidad parcial. En la isla Rey Jorge y la Antártica se esperan chubascos de aguanieve.