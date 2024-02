Fuertes tormentas en Buenos Aires: Este es el pronóstico durante los próximos 5 días

09 feb. 2024 - 17:00 hrs.

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina pronostica fuertes tormentas para el sábado 10 de febrero en Buenos Aires y, a partir del domingo, cielos nublados.

Desde la madrugada del sábado, llegarán tormentas aisladas que se fortalecerán en la tarde y noche. La temperatura máxima no superará los 30° C.

Para domingo, el cielo permanecerá entre parcialmente nublado y mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias.

¿Cómo estará el tiempo la próxima semana?

Durante lunes y martes próximos, días feriados por Carnaval en la capital argentina, el termómetro oscilará entre mínimas de 26° C y máximas de 30° C.

El pronóstico indica que a partir del siguiente miércoles, las mínimas descenderán desde los 23° C hasta los 19° C, mientras que la máxima caerá hasta 17° C.

*Este informe está hecho en base al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina publicado el día 9 de febrero de 2024 a las 10:00 horas.