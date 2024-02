Presidente Boric en funeral de Estado de Sebastián Piñera: "Jamás se restó a brindar ayuda y consejo"

09 feb. 2024 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric le dedicó unas palabras al exmandatario Sebastián Piñera en su funeral de Estado, el que comenzó en el ex Congreso, en el centro de Santiago.

Luego de su trágico fallecimiento registrado el pasado martes, fue el propio Boric quien decretó duelo nacional y también dispuso que sea despedido con honores, considerando su relevancia para el país.

¿Qué dijo Boric sobre el expresidente Piñera?

En su discurso pronunciado en el Salón de Honor, el jefe de Estado aseguró que "despedimos a un político que desde sus convicciones e ideas sirvió con amor a la patria y trabajó tenazmente por verla crecer".

"Tuvo que afrontar momentos dolorosos y complejos para el país", dijo, y sumó que "fue un líder político que abrió camino a lo largo de toda su trayectoria a una derecha moderna, democrática, liberal, abierta al diálogo y a los acuerdos por el bien superior de Chile".

Boric detalló que "no lo conocí de cerca, teníamos una importante diferencia de edad, formaciones e intereses distintos, pero me tocó compartir con él en su calidad de expresidente de la República. En esta condición reconozco y valoro que nunca jamás se restó a brindar ayuda y consejo a pesar de las públicas diferencias que hayamos tenido en el pasado".

"Nunca se dejó llevar por el fanatismo y el rencor, todos quienes estamos en política deberíamos tomar nota de estas virtudes", agregó.

"Querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y razonable"

En esa línea, reconoció que "fuimos adversarios políticos, es cierto, él tuvo un estilo de ejercer la autoridad que no es el mío, defendió ideas diferentes a las de nuestro sector y también tuvo una interpretación del estallido social de 2019 que fue diferente a la mía, y actuó en ocasiones de una manera con la que discrepé".

A modo de autocrítica, el presidente indicó que "como oposición, como ha sucedido otras veces en nuestra historia en medio de una vorágine política, durante su gobierno las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Hemos aprendido de ello y todos debemos hacerlo".

"Como parlamentario fui opositor a Sebastián Piñera, no me arrepiento de ello porque así funcionan las democracias. Ocupar el sillón de O'Higgins, sin embargo, me ha permitido comprender y aquilatar mejor a Sebastián Piñera y con ello a todos los presidentes y presidenta que lo antecedieron", añadió.

"Y lo cito 'podemos pensar distinto y es bueno que así sea, pero al mismo tiempo tenemos que aprender a caminar y a construir juntos' dijo el presidente Piñera, y son palabras que los chilenos y chilenas debemos hacer nuestras con sincero patriotismo", acotó.

Funeral del expresidente Piñera

Se espera que a las 11:00 horas el cortejo fúnebre se dirija hacia la Catedral Metropolitana de Santiago, donde se realizará una misa. Eso sí, primero pasará por la Corte Suprema, que está muy cerca.

Luego de eso, a las 13:00 horas aproximadamente, el féretro irá a La Moneda, donde la Guardia de Palacio le rendirá honores a quien fuera mandatario en dos oportunidades.

Finalmente, el exjefe de Estado será sepultado en el Cementerio Parque del Recuerdo, en la comuna de Huechuraba.

