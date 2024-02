"Amaba a Chile con todo su corazón": Karla Rubilar revela anécdota que vivió con Piñera el día antes de su deceso

06 feb. 2024 - 19:55 hrs.

La exministra del Gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, contó una particular anécdota que vivió con el expresidente un día antes de su repentina muerte.

La también exintendenta de la Región Metropolitana, llegó la tarde de este martes 6 de febrero a Meganoticias para hablar sobre el legado de Piñera, a quien calificó como "un hombre que siempre puso a Chile ante todo".

Rubilar reveló que "me atreví a contar algo que, probablemente, de no haber fallecido el Presidente no se habría sabido nunca".

"Amaba a Chile con todo su corazón"

"El Presidente, ya llevaba muchos días preocupado por lo que estaba pasando con el inicio de los incendios forestales, por la magnitud de la tragedia. Entendía que era un proceso infinitamente doloroso por el fallecimiento de más de 100 personas y por la magnitud que iba a ser la reconstrucción", detalló la exministra.

El Presidente Sebastián Piñera y la intendenta Karla Rubilar durante el esquinazo en el Palacio de La Moneda, el 18 de septiembre de 2018 (Aton)

Rubilar confesó que este lunes 5 de febrero, Piñera les pidió, a sus excolaboradores, reunirse en una videollamada para ponerse a disposición del Gobierno de Gabriel Boric en medio de la emergencia que vive el país por los incendios.

"El día de ayer nos pidió, después de varios días whatsappeando, hacer un Zoom con excolaboradores de su primer y segundo mandato, para que nos pusiéramos a disposición en la experiencia que teníamos, de muy bajo perfil, para ayudar al gobierno del Presidente Boric en este minuto", confesó.

La exjefa de la cartera de Desarrollo Social añadió que "lo cuento porque ese era él, hasta el último día, hasta ayer, no hace tres semanas, no hace un mes. Ayer, desde Lago Ranco, desde sus vacaciones, nos conectamos en Zoom para ver como veíamos la experiencia que habíamos acumulado y ponerla a disposición. Entiendo que habló con el Presidente Boric y que le manifestó la disposición que teníamos".

Finalmente, Karla Rubilar declaró que quiere que Piñera sea recordado como "un hombre que amaba a Chile con todo su corazón".

Chile "era en lo primero que pensaba cuando se levantaba y se acostaba. Trabajó 24 y siempre, era incansable, tuvo que enfrentar dos mandatos, difíciles, con un terremoto y con los mineros; y otro con estallido social y con pandemia. Yo le puedo decir que le puso toda el alma y todo el corazón", sentenció.

