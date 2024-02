Lluvias durante un par de días en Bariloche: Este es el pronóstico del tiempo para esta semana

06 feb. 2024 - 15:55 hrs.

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina pronostica que en Bariloche se producirán algunas lluvias durante los primeros días de esta semana, cuando la temperatura máxima oscilará entre 21° C y 27° C.

¿Cuándo caerán las lluvias?

Durante este martes 6 de febrero, se presentarán lluvias en la tarde y noche, con ráfagas de hasta 78 km/h. Para el miércoles hay una probabilidad leve de precipitaciones aisladas en la madrugada. El resto de la jornada estará parcialmente nublada con un ambiente fresco, pues la máxima será de 21° C.

Las temperaturas comenzarán a aumentar desde el jueves 8 de febrero, cuando el termómetro marque los 24° C. El cielo permanecerá entre nublado y mayormente nublado.

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Bariloche?

Viernes y sábado tendrán un ambiente muy parejo, pues la máxima será de 26° C y la mínima fluctuará entre 8° y 10° C. No se estiman lluvias para el fin de semana.

La agencia meteorológica prevé que el domingo sea el día más caluroso de la semana en esta ciudad patagónica, debido a que el peak será de 27° C, con cielos parcialmente nublados.

*Este informe está hecho en base al pronóstico publicado por Servicio Meteorológico Nacional de Argentina el día 6 de febrero de 2024, a las 12:00 horas.