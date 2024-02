"Vamos a seguir hasta encontrar a mi hermana": Familia busca intensamente a niña de 14 años desaparecida tras incendios

06 feb. 2024 - 13:39 hrs.

¿Qué pasó?

Gran cantidad de personas se encuentran desaparecidas debido a los incendios en la región de Valparaíso, y que, hasta el momento, ha dejado 131 fallecidos y miles de damnificados.

Este el caso de la niña de 14 años, Anastasia Orellana, cuya familia lleva adelante una incesante búsqueda en Quilpué para dar con su paradero, luego de ser vista por última vez el pasado viernes 2 de febrero, mientras intentaba escapar de las llamas.

“Vamos a seguir hasta el final, hasta encontrar a mi hermana”

Previo a su desaparición, la menor, quien vivía con su madre y su padrastro, envió un mensaje a sus hermanos de que se encontraban evacuando, ya que su casa comenzó a ser consumida por las llamas. Ese fue el último contacto que se tuvo con ella.

Redes sociales

Tras esto, Anastasia, su madre, su padrastro y sus dos perritos huyeron en un furgón, no obstante, en los días posteriores fueron encontrados los cuerpos de ambos adultos y las mascotas.

Sobre lo anterior, Ariel Orellana, hermano de Anastasia, dijo a Chilevisión que “en los audios se escucha que el viento era muy fuerte, hemos preguntado a los vecinos y la verdad es que los vecinos por poco alcanzaron a arrancar a las seis de la tarde… Con mis hermanos encontramos dos cuerpos, nos falta un tercero, ella es Anastasia Elizabeth Orellana Díaz”.

Pese a esto, tomando en cuenta que visitando Cesfam, albergues, hospitales y el SML no encontraron pistas sobre ella, mantiene la esperanza de encontrarla con vida. “Vamos a seguir hasta el final, hasta encontrar a mi hermana, porque nosotros tenemos la fe de que de alguna forma la vamos a encontrar, estamos muy dolidos como familia”, dijo Ariel.

“Uno como hermano qué no haría por una hermanita tan pequeña, 14 años, recién había salido de octavo, tuvo su licenciatura hace poquito. Estaba recién comenzando su vida, yo voy a agotar los medios, con todas mis fuerzas, yo voy a seguir hasta poder encontrar a mi hermana”, agregó al medio citado.

Además, manifestó que “yo tengo arraigada en el corazón la esperanza de poder encontrar a mi hermanita, voy a seguir en esto, hablando por todos lados (…) Yo no voy a dejar sola a mi hermana, como familia no la vamos a dejar sola, yo no voy a parar hasta encontrarla”.

Todo sobre Incendios forestales