"Quedé sin trabajo hace poco... vinieron todas las desgracias de una": El duro testimonio de afectado por incendios

05 feb. 2024 - 08:51 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los afectados por los incendios en la Villa Independencia de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, habló con el periodista Gonzalo Ramírez en Mucho Gusto para dar a conocer el complicado momento que vive.

Carlos Quiñones relató cómo fue perder su casa, la que había ido arreglando poco a poco y donde vivía junto a su familia desde hace varios años.

"Vinieron todas las desgracias de una"

Carlos Quiñones comenzó relatando que había hecho modificaciones en su casa "con el 10% (los retiros de fondos previsionales), los bonos de producción de la empresa y es chocante, para mi mamá sobre todo, que creció acá".

Mucho Gusto

"Mi abuelo con mi familia fueron colonizadores de la Villa Independencia, cuando ellos llegaron no había nada, era un cerro... es una de las pocas casas sólidas que hay, la hizo con ladrillo antiguo, fue tan abrasador el fuego que nada aguantó, se reventó todo", detalló.

"Yo trabajo en el sur, soy salmonero, había quedado hace poco sin pega porque la situación está fome, hay poca inversión en el salmón y yo había quedado sin trabajo en septiembre. Vinieron todas las desgracias de una, murió el papá de Lorena, mi suegro, también en septiembre", añadió.

"No lo podía creer"

El afectado contó cómo vivió el momento en que se empezó a incendiar el lugar donde vivía.

"Con mi hija estaba trabajando en Jumbo de reparto... fuimos a dejar a Recreo y ya veníamos de vuelta cuando mi señora nos llama y dijo que venía en la micro y que la gente venía histérica porque se estaba quemando una fábrica cercana", declaró.

"No pasó ni media hora cuando Lorena me avisó que la Villa Independencia se estaba quemado entera. No lo podía creer", expresó.

Carlos logró ingresar a la villa en medio de la emergencia y dijo que "era una guerra, era como que habían caído misiles, estaba todo incendiado. Vi muchos cuerpos".

"Como la casa de nosotros era solida tenía esperanza, pero al momento de abrir la puerta estaba así como ahora. Mis mascotas quedaron encerradas y murieron adentro. Vamos a hacer todo lo posible para encontrarlas... una vez que las encontremos a todas, vamos a empezar a ordenar todo".

"Tú sales de tu casa y jamás te vas a imaginar que al volver no va a haber nada, eso es lo que más choca", cerró.

Hasta el momento las autoridades han reportado el fallecimiento de 112 personas y la detención de dos sospechosos de provocar el siniestro que afectó al Jardín Botánico de Viña del Mar.

Todo sobre Incendio Viña del Mar