"No tengo nada mío, todo prestado, hasta la ropa": Vecino de Viña del Mar perdió todo tras incendios forestales

La familia de Fidel Medina, vecino de la Villa Royers, en la parte alta de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, es una de las afectadas por los incendios forestales en la ciudad.

Fidel perdió su casa recién remodelada y a sus mascotas tras la emergencia, mientras que su hija perdió su vivienda recién construida, la que ni siquiera alcanzó a habitar.

El pasado viernes, cuando iniciaron los incendios en la zona, Fidel y su familia venían llegando de unas felices vacaciones en la región de Aysén y se encontraron con la emergencia en la Ruta 68. Horas después les ocurrió lo que jamás imaginaron: se convirtieron en damnificados de uno de los incendio más catastróficos de la última década en Chile.

"No tengo nada mío"

"Es algo terrible, nunca pensé en mi vida pasarlo. Venía tan contento con mi familia, mi esposa. Andaba de vacaciones en Coyhaique cuando veo el incendio en la Ruta 68. Cuando llegué a mi casa, descansé, me cambié ropa, alcancé a comer algo y empieza toda la pesadilla, como las 19:00 horas", relató a Meganoticias Alerta.

Las condiciones meteorológicas provocaron una rápida propagación del fuego. "Con las pavesas empezaron a incendiarse los cerros. Vivimos momentos críticos, desesperantes. Perdimos todo, quedé con lo puesto, no tengo nada mío, es complicado volver a empezar de cero. Todo es prestado, hasta la ropa interior, es algo que no pensé vivir nunca", sinceró el hombre, quien también valoró que "estoy vivo gracias a Dios".

Cuando comenzó el fuego, Fidel, quien sufrió algunas quemaduras producto del siniestro, solo alcanzó a recuperar dos cosas: sus documentos y sus lentes para leer.

"Estamos en la calle, literalmente. Mientras tanto, donde mi cuñada para pernoctar y venir a trabajar acá. Tenemos que estar acá porque pueden venir los vándalos y roban cosas que le pueden servir, o venir a tomar los terrenos", sinceró.

"Me da vergüenza pedir ayuda porque nunca lo he hecho"

Aunque asumió que le da vergüenza pedir ayuda, Fidel reconoció que en este momento necesitan herramientas para trabajar en la remoción de escombros, tales como palas y carretillas.

Tras ser incentivado por el periodista de Mega Roberto Saa y por un amigo que lo estaba ayudando a sacar los escombros, Fidel se decidió a dar su Cuenta RUT para recibir ayuda.

"No tengo ropa interior, no tengo zapatos. Insisto, no quiero pedir por pedir. Me da vergüenza pedir ayuda porque nunca lo he hecho, ahora estoy en el otro lado de la vereda, se necesita mucha ayuda", agregó, para también puntualizar que en el sector de Villa Royers, por ahora, solo ha llegado ayuda de personas naturales y que aún no se hacen presente las instituciones gubernamentales.

Para ayudar a Fidel Medina Avilés se pueden realizar depósitos a la siguiente cuenta bancaria:

Cuenta RUT del Banco Estado 9646408

RUT: 9.646.408-8

