Municipio de Viña defiende show de Peso Pluma en el Festival ante Corte de Apelaciones: "No existe peligro inminente"

02 feb. 2024 - 16:05 hrs.

A menos de un mes de la presentación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar, continúa la polémica en torno al cantante mexicano por las supuestas influencias de la cultura narco en sus canciones.

Luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera un recurso de protección —presentado por el diputado republicano, Luis Sánchez— para evitar que el artista realice su show en la Quinta Vergara, el municipio viñamarino hizo sus descargos para defender la programación de la última noche del evento.

La respuesta de la municipalidad de Viña del Mar

En su recurso, el parlamentario asegura que el número artístico de "La Doble P" infringe "el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona" y que sus melodías hacen mención a los carteles de droga en México.

Peso Pluma (AFP)

Al respecto, desde la entidad liderada por la alcaldesa Macarena Ripamonti argumentaron a la Corte de Valparaíso que la polémica "se ha sostenido únicamente a través de los medios de prensa", agregando que la supuesta apología a la cultura narco "no se encuentra justificada".

Lo anterior, porque "no se conoce ninguna sanción o condena, orden de búsqueda internacional u orden de aprehensión decretada por algún tribunal chileno o internacional, que dé cuenta cierta de los hechos que se le imputan” al mexicano, señala el documento obtenido por La Tercera.

"No existe peligro inminente y futuro"

El recurso de protección de Sánchez también está firmado por Francisco Mejías, dirigente vecinal que reside en la población Santa Julia de Viña del Mar. Él asegura que el narcotráfico en ese sector ha provocado un "agravio difícil de describir".

El municipio respondió aquello, manifestando que "aquí es mucho más evidente la falta de un peligro cierto y inminente desde que no se divisa cómo una población entera puede resultar revictimizada en tales circunstancias".

Peso Pluma (AFP)

En ese contexto, "el peligro inminente y futuro simplemente no existe, y es aquí donde debe centrarse la controversia: los hechos ciertamente son insuficientes como para sustentar una acción de esta naturaleza", manifestó la entidad.

Con todos estos argumentos, cualquier pretensión por cancelar la participación de Peso Pluma "resulta insuficiente si no se advierte (que) se consuma el peligro denunciado (...) se trata de un artista cuya presentación no fue objetada en la oportunidad legal, advirtiéndose que no se consuma ilegalidad o arbitrariedad alguna", concluyó el municipio.

Todo sobre Peso Pluma