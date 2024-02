"El Estado de Chile ha fallado": Hermanos acusados del crimen de Canserbero acuden a la CIDH para exigir protección

01 feb. 2024 - 18:05 hrs.

Luego de que los familiares de Natalia y Guillermo Améstica enviaran una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, solicitando que el Estado chileno intercediera por ellos ante Venezuela, ahora los abogados de los presuntos asesinos de Canserbero llevaron a Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el mismo propósito.

Específicamente, la defensa de los hermanos que confesaron su autoría y complicidad en la muerte del rapero —y de Carlos Molnar, entonces pareja de Natalia— asegura que ambos están siendo víctimas de torturas en una cárcel venezolana, en donde cumplen prisión preventiva.

Además, argumenta que los imputados fueron obligados a declarar su supuesta responsabilidad en lo ocurrido aquel 19 de enero de 2015, cuando el cantante cayó desde un décimo piso tras, presuntamente, quitarle la vida a su amigo Molnar, teoría bajo la cual, en un principio, se investigó el caso.

"El Estado de Chile ha fallado"

En el documento, las abogadas y los abogados Ciro Colombara, Jénnifer Alfaro, Aldo Díaz y Amanda de la Fuente solicitaron la protección de Chile para la pareja que es hija de padres chilenos exiliados a Venezuela en 1974.

Canserbero (archivo)

Junto con señalar que los Améstica están en medio de una "situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable", el grupo de juristas realizó una fuerte crítica ante la CIDH.

"El Estado de Chile ha fallado en la coordinación estatal en este tipo de casos, para prestar ayuda consular a los hermanos", manifestaron, agregando que a Natalia y Guillermo se les vulneraron "garantías del debido proceso (judicial)".

"No se les ha permitido el acceso al expediente investigativo, se les forzó a renunciar a sus abogados, no se les ha autorizado a designar abogados de confianza y se les ha negado la recepción de solicitudes de traslado", enlistaron los letrados, según consigna La Tercera.

Supuestos métodos de tortura

Un punto clave que le indican a la Corte es que los dos detenidos "han sido sujetos de malos tratos —e incluso de tortura— para obtener confesiones mediante el uso de la fuerza".

Natalia y Guillermo Améstica, los presuntos asesinos de Canserbero (archivo)

Detallan que la confesión, dada a conocer a fines de diciembre de 2023, se obtuvo mediante supuestos métodos de tortura, sin la presencia de un juez ni abogados defensores.

Al respecto, recientemente se liberó un audio en el que Guillermo le cuenta a su hija que fue víctima de malos tratos: "Me insultaron para que confesara, yo no confesé nada. Claudia, me iban a matar. Con música de Canserbero y una vaina de tortura atrás", dijo el hombre a su primogénita.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

