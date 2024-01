Periodista Maily Chamorro lleva más de un mes desaparecida: Madre realiza llamado para dar con su paradero

28 en. 2024 - 14:12 hrs.

¿Qué pasó?

Más de un mes lleva desaparecida la periodista de 30 años, Maily Ann Chamorro. Fue el pasado 18 de diciembre del 2023 cuando salió de su casa ubicada en la comuna de Romeral, en la región del Maule, y desde entonces no ha vuelto a su hogar.

Madre hace llamado a encontrar a Maily

Maily Chiang, madre de la desaparecida periodista, conversó con Meganoticias sobre la desaparición de su hija, realizando un llamado a colaborar en su búsqueda.

"No sabemos si Maily Ann sigue acá y, con dudas o no, yo como madre quiero hacer un llamado a nivel nacional a las personas que no le llegan las redes (sociales), quienes no han visto letreros, que no tienen idea, que la pueden haber visto, que la estén cuidando", expresó para comenzar.

Maily Chamorro

De acuerdo al último video captado de Maily Ann en la vía pública, la periodista andaba con un chaleco negro de manga larga, falda de mezclilla azul y zapatillas negras con plataforma blanca.

La búsqueda se ha intensificado en el sector del Puente el Durazno, en la ruta de Los Queñes, debido a que se confirmó que la periodista estuvo por ese lugar.

Madre denuncia tardanza en la búsqueda

Si bien las autoridades regionales aseguran estar trabajando para dar con el paradero de Maily, la madre recriminó lentitud en la investigación.

"Fui a solicitar una reunión con el fiscal regional, con quien, de alguna forma, presioné y estaba muy de acuerdo conmigo, como todos, en realidad, las autoridades están de acuerdo, que las gestiones se hicieron muy tardías, muy atrasadas y recién ahora se están haciendo las gestiones en terreno", indicó.

El delegado presidencial de Curicó, José Patricio Correa, confirmó estar a cargo de la coordinación de las instituciones que se encuentran en la búsqueda de Maily.