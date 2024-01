"No hay magia": Dermatóloga tras estudio de Sernac sobre brechas entre efectividad y promesas de cremas antiarrugas

27 en. 2024 - 10:13 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, detectó grandes brechas entre la efectividad y las promesas publicitarias de las cremas antiarrugas que se venden en el país.

El hecho generó un gran debate, y por eso en Meganoticias Alerta conversamos con la doctora Katherine Barría, dermatóloga UC / Sochiderm.

¿Qué dijo la especialista?

“No hay magia para tratar las arrugas, bajar de peso, o evitar la caída del pelo. Son tratamientos que se deben combinar. El envejecimiento es un proceso súper complejo. Un solo producto no logrará todos los objetivos”, dijo para comenzar.

Añadió enseguida que “creer que una sola crema va a borrar las arrugas o surcos de expresión, no es posible. La cara de las personas es muy compleja”.

Consultada por la entidad reguladora de este tipo de cremas, aseveró que “es el Instituto de Salud Pública, ISP, y luego como dermatólogos vamos viendo su eficacia”.

Para finalizar, la especialista reiteró que el cuidado no pasa solo por un producto.

“Hay que tener un buen fotoprotector, consumir agua y vitamina C, en la noche el retinol, pero esto puede producir alergia... Lo anterior se va enseñando a cada paciente. No es necesario mencionar marcas, pero sí debo reiterar que se pueden usar cremas, pero si no se usa protector solar, especialmente en el verano, todo se complica”, cerró.

