SAG activa plan de vigilancia en Chile por brote de encefalomielitis equina en Argentina

28 nov. 2023 - 18:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) se encuentra en alerta y activó un plan de vigilancia preventivo en Chile, luego de que en Argentina se reportara un brote de encefalomielitis equina de tipo Oeste.

Fue el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina el que confirmó que caballos de la provincia de Santa Fe dieron positivo a la enfermedad viral, luego de exámenes de laboratorios efectuados por el Instituto de Virología José María Vanella de la Universidad de Córdoba.

¿Qué dijo el SAG sobre el brote de encefalomielitis equina en Argentina?

A través de un comunicado, el SAG detalló que se activó "un plan de trabajo que incluye intensificar la vigilancia sobre los equinos que se movilizan desde el extranjero hacia nuestro país por motivos de competencia o reproducción, así como también de la población equina nacional".

www.sag.cl

Sobre este último punto, indicó que se estableció "un plan de vigilancia clínica con especial énfasis en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, además de Isla de Pascua, donde potencialmente pudiera haber riesgo de presencia de insectos vectores que son propios de regiones tropicales y que no se encuentran presentes en Chile".

"Así también, se ha revisado el protocolo que mantienen los laboratorios del SAG para el análisis de muestras para la enfermedad, confirmando que el Servicio cuenta con la capacidad diagnóstica instalada para detectar cualquiera de las tres cepas de este virus", agregó.

¿Qué es la encefalomielitis equina?

La encefalomielitis equina es una enfermedad viral que puede generar diversos síntomas en caballos, que van desde episodios de fiebre, signos neurológicos y respiratorios, hasta la muerte.

Este virus tiene tres cepas: encefalitis equina del Este (EEE), encefalitis equina Venezolana (EEV) y encefalitis equina del Oeste (EEO), que corresponde al caso en Argentina. Todas ellas presentan el mismo tipo de manifestación clínica, sólo diferenciándose en el grado de severidad y la ubicación geográfica.

El SAG llamó a los dueños de caballos a estar atentos y que "en caso de observar cambios de conducta o comportamientos poco habituales en sus equinos, como alteración en la coordinación de movimientos, ceguera, postración o convulsiones, se comuniquen en forma rápida con la oficina SAG más cercana o llamen al teléfono 223451100 para hacer las denuncias y recibir orientación".

¿Cómo se transmite la encefalomielitis equina?

El director nacional del SAG, José Guajardo, explicó que "la encefalitis equina se transmite a los caballos a través de la picadura de insectos, los que previamente tienen que haber picado a roedores silvestres o a aves que están infectadas con el virus".

"Esta enfermedad se encuentra presente en forma endémica en países tropicales, ya que por sus condiciones climáticas existen estos insectos o mosquitos que transmiten el virus y allí los caballos son vacunados como medida de protección", añadió.

"En Chile esta vacuna no se encuentra registrada, ya que es una enfermedad no presente en nuestro territorio y no la hemos necesitado, pero en caso de que llegara a presentarse, el SAG ya se encuentra estableciendo un protocolo de facilitación para que puedan importarse", aclaró.

¿La encefalomielitis se puede transmitir a humanos?

Además, Guajardo precisó que la encefalomielitis se "trata de una zoonosis, es decir, también puede afectar al ser humano, pero no por contacto con un caballo enfermo, si no que a través de la picadura de insectos portadores del virus".

"Por eso ya hemos hecho las coordinaciones necesarias con el Ministerio de Salud, para que estén al tanto de estos casos en Argentina y podamos estar preparados ante la eventualidad que se detectara algún positivo en nuestro país, y así actuar siempre con el fin de mitigar cualquier riesgo", expuso.