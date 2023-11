Ministra Vallejo por crisis de seguridad: "Lo que estamos haciendo es no desesperarnos... sino que actuar"

28 nov. 2023 - 15:54 hrs.

¿Qué pasó?

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, conversó con Meganoticias sobre la crisis de seguridad que está enfrentando al país, y además respaldó la labor de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Además, abordó la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y se refirió a las críticas que ha recibido sobre su rol como vocera.

¿Qué dijo la ministra Camila Vallejo sobre la crisis de seguridad?

"Efectivamente, aquí se está viendo una crisis de seguridad, y lo hemos dicho permanentemente. El crimen organizado se viene desarrollando al menos desde el 2018 y el problema es que el Estado no se preparó lo suficiente para enfrentar un tipo de delito que es más violento", aseveró.

ATON

Al respecto, expuso que los delitos "son más violentos que antes, y eso genera una sensación de inseguridad mayor, porque no se trata solo de la cantidad, sino del impacto y el miedo que genera. Pero en esto no basta el diagnóstico, por eso lo que hemos estado haciendo es no desesperarnos (...) sino que actuar".

"La acción tiene que ir orientada a construir una política de Estado. No populismo, no sólo declaraciones de que aquí llegó la mano dura y que vamos a barrer la delincuencia de un día para otro, porque eso sería irresponsable", agregó.

"Necesitamos leyes, pero también más recursos"

Sobre cómo enfrentamos la crisis de seguridad, Vallejo indicó que "con templanza y decisión, y con medidas que sean efectivas, no sólo que suenen bien, sino que apunten donde tenemos que apuntar".

"Necesitamos leyes, pero también más recursos. Estamos ad portas de despachar la Ley de Presupuesto que está aumentada en 5,8% en materia de seguridad... Estamos inyectando más recursos para nuestras policías, pero además con mayor gestión", añadió.

En ese sentido, explicó que "para hacer mejor gestión en la persecución del delito se requiere coordinaciones más efectivas, no que el Carabinero trabaje solo, que la PDI trabaje sola y que la Fiscalía trabaje sola, sino que coordinadamente".

Vallejo respalda a la ministra Tohá

Respecto al rol de la ministra Tohá en medio de los cuestionamientos por su gestión, la vocera de Gobierno sostuvo que "cuando salen estas críticas la verdad es que no tiene ningún sentido, porque el Ministerio del Interior y el Gobierno en su conjunto está trabajando en la agenda de seguridad".

"La ministra Tohá ha tenido un trabajo impecable. Ha llevado una agenda legislativa inédita, dialogando, generando acuerdos. Tiene que ir permanentemente al Congreso porque no dejaban tramitar proyectos si no iba la ministra del Interior, ni siquiera aceptaban al subsecretario Monsalve en su momento, los mismos que hoy día dicen que el subsecretario es un gran subsecretario y la ministra del Interior no", sentenció.

"Son cosas que no tienen ningún sentido, que a la gente de verdad no le interesa. Lo importante es que vean a un Gobierno o a un Ministerio del Interior trabajando todos los días por la seguridad del país", afirmó.

Su rol como vocera de Gobierno

Por otra parte, Vallejo abordó las críticas de quienes han señalado que no ha sido muy presente en su rol como vocera, y respondió si esto se podría deber a que está siendo resguardada para una posible futura candidatura.

"Yo entiendo que haya como ansiedad en general respecto al tema de las candidaturas, pero nuestra tarea es trabajar por nuestro Gobierno y sacar adelante las políticas públicas que tengamos que sacar", señaló.

"Nosotros lo que esperamos como Gobierno es que así como nosotros trabajamos intensamente y coordinadamente en sacar adelante la agenda pública, que todos nos ayuden también a que este buque avance a la misma dirección, porque todo el resto de las polémicas o estas críticas de forma, de decir cuánto habla o cuánto no habla, la verdad es que no ayuda mucho al objetivo central que es trabajar por Chile", sentenció.

Sobre el tema específico de si se está cuidando pensando en una candidatura, recalcó que "mi trabajo y el de todos los ministros de Estados es ser ministros y ministras de Estado. Yo encuentro que tiene una cierta falta de respeto que se insista en que uno está trabajando por otro objetivo".

"Eso es un tema de afuera, de otros, no es parte de las preocupaciones de nuestro Gobierno. Se entiende que en estos contextos electorales algunos se pongan medios ansiosos por quién puede aparecer en qué encuesta, pero no es una preocupación nuestra", reiteró.

Posible acusación constitucional contra el ministro Montes

En cuanto a una posible acusación constitucional contra el ministro Montes, Vallejo indicó que "no sé si se ha anunciado una acusación, pero hace rato que venían algunas amenazas, algunos descartaron. Pero lo que nosotros podemos decir como Gobierno es que no habría ningún fundamento".

"El ministro Montes está trabajando intensamente en enfrentar el déficit habitacional, en entregar viviendas. Hemos tomado todas las medidas posibles para cerrar esta brecha institucional que ha permitido hechos de corrupción y eso se ha materializado en medidas directas del ministro Montes", aseveró.

"Puede haber críticas de estilo o de si pecó de ingenuidad o no. Pero aquí hay un ministro que ha estado al cien enfrentando de frente, valga la redundancia, todo el Caso Convenios y tomando las medidas necesarias", concluyó.

