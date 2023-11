"No los necesita": Vega de Concepción responde a clienta que acudió con guardaespaldas a realizar compras

27 nov. 2023 - 10:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Vega Monumental de Concepción no quedó indiferente luego de que una clienta se hiciera viral en TikTok tras mostrar cómo iba a comprar a ese lugar con un guardaespaldas.

“La vida es muy corta y frágil como para no invertir en seguridad, así que los que querían machetearme la oreja tendrán que pensarlo dos veces”, dijo en el registro la usuaria de redes sociales.

La Vega de Concepción respondió a través de un comunicado

Fue tal la viralización del video que fue la propia Vega de Concepción que se refirió a esta situación, a través de un escrito compartido en su cuenta de Instagram.

En esa comunicación quisieron transmitir que las inmediaciones eran seguras para quienes concurren al recinto, además de informar sobre operativos especiales para fechas donde el flujo de gente aumenta.

En esa línea, también le hicieron una recomendación a la mujer para que ocupe su dinero de otra forma.

"Queremos recomendarle (a la clienta protagonista del video) que no gaste su dinero en guardaespaldas, porque en Vega Monumental no los necesita: acá puede comprar, estacionarse y vitrinear segura. Mejor que lo use en abastecerse con la mayor variedad y calidad de productos que ofrecen nuestros arrendatarios, con los precios más convenientes de la región", dijeron en primera instancia.

Créditos: @paolaspiercing.ccp

"Hemos invertido en una de las mayores centrales de vigilancia de la región, con cerca de 200 cámaras de precisión en el recinto, monitoreo experto 24/7, equipos, vehículos y una mayor dotación de guardias, certificados y con capacitación permanente", agregaron.

"En forma adicional implementamos el Plan Navidad Segura, en coordinación permanente con Carabineros y la PDI, quienes además reciben todas las imágenes de alta fidelidad que puedan requerir para prevenir acciones delictuales y detener a quienes las cometan", concluyeron.

A penquista que subió video en Vega Monumental acompañada por guardaespaldas, le recomendamos que mejor invierta su dinero en la enorme variedad de productos al precio +conveniente que encontrará en el recinto. Aquí la seguridad es prioridad, así que no necesita guardaespaldas☝️ pic.twitter.com/LwHG5Okada — Empresas Vega Monumental (@VegaMonumental) November 26, 2023

Mira el video de la clienta en cuestión: