Confirman remoción de fiscal Pablo Antúnez acusado de VIF: Abogado denunciante habla sobre "errores" en investigación

25 nov. 2023 - 10:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Nacional confirmó la remoción de Pablo Antúnez como fiscal tras tener acusaciones de violencia intrafamiliar (VIF) en su contra.

A propósito de esto, el abogado de la mujer denunciante, Juan Pablo Buono-Core, habló en Meganoticias Alerta durante la mañana de este sábado 25 de noviembre y se refirió sobre las presuntas irregularidades que han existido en el caso.

¿Qué dijo el abogado de la denunciante en el caso de Pablo Antúnez?

“En enero de este año ocurre un incidente que motiva dos investigaciones: un sumario administrativo de la Fiscalía y una investigación penal. Ambas tienen responsabilidades y sanciones diferentes y son efectuadas por fiscales diferentes”, partió explicando el abogado.

Pablo Antúnez / Mega Investiga

“La investigación interna avanzó con los tiempos normales y en julio se removió (a Antúnez), pero la investigación penal no tuvo el mismo nivel de acuciosidad y efectividad”, agregó.

“Ayer (viernes) la Fiscalía Nacional confirmó la medida de remoción, mientras que en la investigación penal hubo un cambio de fiscal… al final se solicitó una audiencia de formalización que se realizará el 11 de diciembre”, añadió.

Las presuntas irregularidades de fiscales en el caso

Luego, el defensor explicó que “en enero, el fiscal (Anatole Larrabeiti) que tenía que determinar que el imputado (Antúnez) pasara a control de detención, decidió no pasarlo, debiendo hacerlo, por eso se hizo un sumario a este fiscal y también fue sancionado”.

“Yo creo que hubo una mala evaluación de los hechos… ahora, una protección (hacia el acusado), tengo mis dudas, pero sí creo que hubo una pésima evaluación, deberían haber protegido a la víctima en este caso”, aseveró, insistiendo en que “creo que es un tremendo error, pero no negligencia”.

Luego, sobre la decisión del fiscal José Luis Pérez de no perseverar en la causa, dijo que “un fiscal, si cierra la investigación, tiene que tomar una decisión dentro de diez días; comunicar, sobreseer o informar si es que no persevera en la causa. Aquí hubo una omisión porque no hizo ninguna de las dos cosas. Eso no debió haber ocurrido”, concluyó.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.