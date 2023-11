Monsalve da nueva versión por fallido vuelo de expulsión hacia Venezuela: "No tenían capacidad operativa en aeropuerto"

24 nov. 2023 - 18:38 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó una nueva versión de lo que ocurrió con el vuelo de 60 ciudadanos venezolanos expulsados que no pudo despegar este viernes hacia Venezuela, indicando que el aeropuerto "no tenía la capacidad operativa" para recibirlo.

Sus dichos surgen luego de las críticas que apuntaron a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, por suspuestas inconsistencias en la versión oficial del Gobierno.

Cabe recodar que primeramente Tohá señaló que Venezuela no había autorizado el vuelo, y luego Thayer expuso que en realidad el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de ese país no había aprobado un documento para el aterrizaje.

Aton / Imagen referencial

¿Qué dijo Monsalve sobre la fallida expulsión?

Monsalve aseveró este viernes que "efectivamente se había solicitado la autorización al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, y esa institución aeronáutica no autorizó el vuelo. No de mala fe, no porque haya negado de manera permanente la posibilidad de volar".

"Se pidió reprogramar el vuelo, o sea que se cambiara la fecha ¿por qué pidió que se cambiara la fecha? porque en ese momento no tenían capacidad operativa en el aeropuerto para recibir todos los aviones que iban a llegar", sumó.

Manuel Monsalve / Foto: Aton

El subsecretario sostuvo que probablemente la decisión de Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela se debe a que "Estados Unidos también está haciendo vuelos de expulsión de ciudadanos venezolanos", lo que estaría colapsando al organismo equivalente a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en Chile.

Asimismo, aseguró que de todas maneras "el vuelo está siendo reprogramado y se mantiene la disposición tanto del gobierno venezolano como del Gobierno chileno de llegar a un acuerdo que esperamos que podamos firmar".

Monsalve que quiere ir a Venezuela para "lograr un acuerdo"

Consultado por su posible visita a Venezuela, la autoridad comentó que "esa es la voluntad que le hemos transmitido al gobierno venezolano: ir personalmente a lograr un acuerdo. Además, le enviamos un documento donde le proponemos acuerdos en materia de la lucha contra el narcotráfico y le proponemos acuerdos en materia migratoria".

En esa línea, advirtió que esos documentos "están siendo revisados por el gobierno venezolano y en lo que termine su revisión lo más probable es que la buena disposición que existe permita que ese documento se construya en la base de un acuerdo".

Monsalve también se refirió a la petición que hizo la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) exigiendo la renuncia de Thayer, y zanjó que "hoy día temprano hablé con el director del Servicio Nacional de Migraciones, lo necesitamos en su cargo".

"No necesitamos que renuncie, necesitamos que trabaje para que las expulsiones se produzcan. Hablé de planes con él y el vuelo está siendo reprogramado, esperamos, para la próxima semana", acotó.

