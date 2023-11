Alcalde de Algarrobo y el millonario desfalco que terminó en su detención: "Hay un tema municipal y un tema familiar"

23 nov. 2023 - 12:21 hrs.

El miércoles 15 de noviembre fue el último día normal que vivió como alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez Maldonado. A primera hora llegó a encabezar el concejo municipal, que lo esperaba para dar cuenta del gran escándalo de corrupción que se había destapado hace unos días.

Si bien dos días antes fue personalmente a San Antonio a presentar una denuncia por un desfalco de $200 millones en su alcaldía, todo cambió ese día. El nuevo director de Finanzas reportaba que la cifra de malversación llegaba a más de mil millones y que la principal sospechosa era la ingeniera Belén Carrasco, quien hasta ese momento se encontraba incomunicada.

Discusiones, documentos y solicitudes de sumarios marcaron los últimos minutos de ese concejo municipal. El desorden y el asombro ya estaba instalado entre los concejales, quienes se preguntaban cómo desaparecieron $1.000 millones y nadie supo de este grave robo.

IG personal

Sin responder, el alcalde Yáñez se fue a su despacho y decidió recibir a un equipo de Mega Investiga, cuya pieza, sin pensarlo, se convirtió en la última entrevista del edil antes de ser detenido por su presunta participación en esta trama de corrupción del municipio de la Quinta Región.

En esta conversación, de casi 40 minutos, Yáñez reconoció haber tenido una relación con Belén Carrasco-principal imputada de la causa y que quedó en prisión preventiva tras ser formalizada el martes pasado-, pero negó haber recibido dinero de este desfalco.

“Hoy día nos encontramos con esta situación, que es una situación que nos impacta bastante. El Concejo, bueno lo pudimos ver, está bastante molesto y con justa razón. Nosotros como Municipalidad hicimos la denuncia como correspondía y fuimos a la PDI”, partió su intervención.

Yáñez hace mención a una acción judicial que presentó hace unos días por el robo de $200 millones, que es la cifra que a él le entregaron los funcionarios que hicieron una “rápida” investigación. Comentó que estaba en Santiago cuando lo llamó el administrador municipal y que al día siguiente ya estaban en San Antonio plasmando la denuncia ante la Justicia.

Luego, dice, comenzó la pesadilla.

“La PDI vino a la municipalidad, ha requisado mi teléfono, ha requisado mi computador, mi notebook, de la tesorería los computadores correspondientes y en esa situación estamos hoy día. Esperando que nos llamen a declarar, para que se investigue de la mejor forma posible, nosotros colaborando con lo que más podamos para ver qué pasa con esta situación”, dijo.

Frente a la consulta si había escuchado algo sobre este problema, no fue clara su respuesta, pues indicó que las transferencias se realizaban con todos los protocolos y habían varias personas que participaban de esos procesos. En esa línea, ellos tendrían a su cargo el sistema Digipass, que entrega las claves para ejecutar estos procesos financieros.

“Entiendo que no hay ningún traspaso con mi Digipass. Pero bueno, como te digo no quiero decir que estoy sacándome la responsabilidad. Es una situación que, como te digo, se tiene que investigar ver qué pasa y bueno, a ver qué nos lleva finalmente este todo esta investigación que es bastante compleja”, aseguró Yáñez a Mega Investiga.

La familia en la Municipalidad

El alcalde de Algarrobo describe esta situación como “compleja” y que instruyó varias instrucciones para colaborar con la Justicia. Pero en la entrevista nunca dio pistas de quiénes estaban detrás de este desfalco. El edil habla de “cuatro personas”, pero sin dar nombres.

Periodista: ¿Quién es la señora Belén Carrasco?

Alcalde: Una funcionaria de tesorería.

Periodista: ¿Es cierto que ella tiene una relación personal con usted?

Alcalde: No. Se ha dicho mucho, el tema de la relación es muy bullada. La relación que tenía con ella, es como con cualquier otra persona. Sí, a lo mejor podríamos haber salido, pero eso no significa que teníamos una relación de pareja.

Periodista: ¿No tienen una relación en el ámbito privado, entonces?

Alcalde: No, no, no, no, no. Sí, salimos y todo lo demás como puedo haber salido con otra persona y todo lo demás, pero…

Periodista: ¿Tuvo una relación con ella?

Alcalde: Podría haber sido

A pesar de las insistentes preguntas de Mega Investiga, el edil no quiso reconocer un vínculo directo con Belén Carrasco, la funcionaria de la unidad de Tesorería, que fue detenida el lunes en la tarde y formalizada por malversación al día siguiente. Según la investigación, la ingeniera comercial era la que ejecutaba las transferencias a cuatro cuentas corrientes: depósitos de $15 millones, los cuales podían alcanzar hasta $60 millones por cada 30 días. La Fiscalía, además, indaga un presunto viaje que habrían realizado los dos a Europa con los dineros sacados de las arcas municipales.

Dentro de los cuatro receptores de estos dineros, dos son funcionarios y familiares directos del alcalde José Luis Yáñez, quien sólo lo reconoce al ser consultado por estos vínculos.

Periodista: ¿Es cierto que dos serían familiares suyos?

Alcalde: Directos, sí.

Periodista: ¿Un sobrino y un primo?

Alcalde: Sí, así es.

Periodista: ¿Qué explicación tiene eso, alcalde?

Alcalde: No sé, la investigación lo va a dar. Esto es complejo dentro de lo que es el ámbito familiar.

Periodista: Pero, ¿son familiares cercanos suyos

Alcalde: Sí, cercanos, los quiero mucho y todo lo demás y así que como te digo es muy compleja la situación. Hay un tema municipal, hay un tema familiar que se produce ahí, una situación muy compleja, pero bueno. Lo siento harto y hay que seguir adelante y ver qué pasa, qué dice la justicia.

Edil evaluó renunciar

Durante toda la entrevista, el jefe comunal se mostró algo nervioso e incómodo con las preguntas. Usó una voz baja y en algunos momentos se notaba desorientado. Si bien descartó un enriquecimiento ilícito por este caso, no quiso declararse inocente.

“Creo que la justicia y la investigación lo tiene que determinar, yo no lo voy a hacer porque como te digo el que lidera esto soy yo”, sostuvo el edil de la UDI, cuyo partido le suspendió la militancia y lo pasó al Tribunal Supremo para su eventual expulsión.

Tras el cierre de la entrevista, Yáñez reconoció que estaba barajando la posibilidad de “renunciar” para acelerar las investigaciones tanto penales como administrativas. Antes de contestar una llamada a su hija, admitió que quería ir a declarar pronto a la PDI.

Eso hasta cerca del mediodía del martes 15 pasado. Luego, se le perdió el rastro al jefe comunal, quien primero presentó una licencia médica para después huir de las citaciones judiciales. Durante la tarde del martes 20, el Ministerio Público logró que el Tribunal autorizara una orden de detención, la que se concretó esta mañana en las cercanías de un motel cerca de Cartagena, a 23 kilómetros de Algarrobo. Al delito de malversación, la Fiscalía le sumaría el de cohecho, por lo que su formalización dará cuenta de su rol en esta millonaria trama de corrupción y traiciones familiares.