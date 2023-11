Paciente recibirá más de $18 millones por negligencia médica en clínica: Fue sometida a una mastectomía errónea

21 nov. 2023 - 11:05 hrs.

Una familia recibirá poco más de $18 millones tras sufrir los daños físicos y psicológicos de una negligencia médica cometida por Clínica Bío Bío, ubicada en la comuna de Talcahuano, en la región del Biobío.

El magistrado del 1° Juzgado Civil de Talcahuano acogió la demanda presentada por las víctimas, cuya madre fue sometida a una mastectomía bilateral que debía ser total (la extracción de ambos pechos), pero que solo fue parcial.

Luego, el tejido mamario que se le extrajo fue enviado por el recinto médico a un laboratorio externo, cuyo análisis que le comunicó la clínica a la paciente resultó ser erróneo.

Los detalles de la demanda contra la clínica

No solo la clínica fue demandada por la familia, sino también uno de sus médicos que practicó la negligente intervención que contemplaba una posterior reconstrucción mamaria con prótesis.

Según señala el sitio web del Poder Judicial, el juez Leonardo Llanos acogió el recurso presentado por las víctimas "tras establecer el incumplimiento contractual de la clínica y del médico tratante".

Imagen referencial (Freepik)

"El procedimiento practicado en Clínica Bío Bío no fue el informado ni sobre el cual (la paciente) consintió en ser intervenida. Esto se debe a que no se le extrajo todo el tejido mamario y que la operación realizada fue una mastectomía parcial, pero no total", como lo había entendido originalmente la afectada, consigna el fallo del juzgado.

Con respecto al análisis erróneo de la biopsia y la participación del médico también demandado, el magistrado sentenció que "se constató el grave error de diagnóstico en el resultado de la biopsia luego de la mastectomía practicada".

Imagen referencial (Freepik)

El tejido extraído fue enviado por Clínica Bío Bío al Laboratorio de Histopatología Diagnocell (ubicado en Concepción) y fue informado por el doctor Iván Salazar Salgado.

Luego, "el resultado se puso en conocimiento tanto de la paciente como de su médico tratante. Es por ello que se acreditó que la demandada Clínica Bío Bío es responsable de un incumplimiento contractual consistente en prestar un mal servicio al informar erróneamente el resultado de una biopsia".

La indemnización de los $18 millones será dividida

En el juicio, el recinto médico argumentó que lo ocurrido calificaba como una conducta imprevisible o inevitable, lo que fue descartado por el juzgado.

"Pesaba sobre la clínica la obligación de cuidado y supervigilancia (...) dejándose por establecido que el hecho de que quedara tejido mamario en las mamas de la paciente fue resultado de una mala praxis médica y no de una consecuencia esperable de dicha operación", concluyó el magistrado Llanos.

La indemnización de los $18 millones de dividirá de la siguiente manera: $15 millones para la afectada, por concepto de daño moral, y $3.811.140 para su cónyuge e hijos, por concepto de daño material.