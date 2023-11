Vallejo pone en duda asistencia de Boric a cambio de mando en Argentina: "Va a depender mucho de la agenda presidencial"

20 nov. 2023 - 18:34 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el triunfo de Javier Milei como nuevo Presidente de Argentina y señaló que aún no es seguro que el Presidente Gabriel Boric asista al cambio de mando.

Desde el Palacio de La Moneda, la vocera del Ejecutivo explicó este lunes que la asistencia del Jefe de Estado a la ceremonia que se realizará el próximo 10 de diciembre "va a depender mucho de la agenda presidencial".

¿Qué dijo Vallejo sobre el triunfo de Milei en Argentina?

"El Presidente está con una agenda muy intensa en materia internacional, pero además va a tener una agenda muy intensa y la seguirá teniendo en regiones, en materia económica, en materia de seguridad. Pero insisto, más allá o no de la visita del cambio de mando nuestro objetivo central es mantener una buena relación diplomática con Argentina", expuso.

En la misma línea, la titular de la Segegob felicitó a Milei y destacó la relevancia del lazo con Argentina, recordando que "como lo dijo el Presidente y la Cancillería, reconocemos el proceso electoral que ha llevado a cabo el país vecino y donde ha participado el pueblo argentino. No sólo saludamos el resultado de la elección, sino que valoramos y reconocemos lo que ha sido un proceso democrático, que respetamos profundamente por nuestra vocación democrática".

"Cuando hay buenas relaciones diplomáticas quienes se ven favorecidos son nuestros países"

"Para nosotros las relaciones diplomáticas con Argentina son clave, fundamentales, tienen que ser en torno a una relación de amistad para que nuestros pueblos se puedan ver favorecidos. Cuando hay buenas relaciones diplomáticas quienes se ven favorecidos son el desarrollo de nuestros países, y eso es lo que queremos perseverar, profundizar siempre con todos los países, y en este caso también con Argentina", puntualizó.

La secretaria de Estado sostuvo que "el respeto mutuo de las naciones, el respeto a los proceso democráticos, el mantener relaciones comerciales, en fin, es parte de la agenda de nuestro Gobierno y esperamos que sea también de todos nuestros países vecinos para poder hacer que nuestra región en general siga el proceso de desarrollo que necesita y merece".

¿Quién será el nuevo embajador de Argentina?

Consultada sobre quién podría asumir como embajador en Argentina tras la salida de Bárbara Figueroa en septiembre pasado, y a propósito del rechazo de Milei a los partidos de izquierda, Vallejo comentó que "militante o no militante, quien sea que vaya a asumir esta responsabilidad, lo tiene que hacer en torno a los criterios que decía: esta es una facultad presidencial que se ve con Cancillería, y por lo tanto, yo no me puedo adelantar a quién va a ser nombrado o nombrada".

"Más allá de su militancia, (la persona) tiene que asumir una tarea importante en mantener relaciones diplomáticas de altura de miras con el país vecino, en este caso, Argentina", acotó.

