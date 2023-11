Las claves del Caso Audios: Guía para entender las aristas del escándalo judicial

17 nov. 2023 - 13:14 hrs.

¿Coimas a funcionarios públicos? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué intentan resolver con sobornos? Esas son algunas de las preguntas que surgieron tras la revelación del audio que destapó la última trama judicial que remece a Chile y que involucra a uno de los abogados más influyentes del país: Luis Hermosilla Osorio.

El registro -publicado por Ciper y que se extiende por 105 minutos- da cuenta de una reunión realizada en junio entre Daniel Sauer Adlerstein -controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF-, la abogada María Leonarda Villalobos y Hermosilla.

Ir a la siguiente nota

El tenor de la conversación es complejo. Y es que los tres reconocen el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) para obtener información privilegiada, en el marco de las investigaciones que llevan a cabo ambas instituciones sobre negocios del empresario.

El contenido del audio provocó que la Fiscalía Metropolitana Oriente abriera una investigación penal de oficio, mientras que tanto el SII como la CMF presentaron denuncias ante el Ministerio Público, y anunciaron investigaciones internas para determinar eventuales infracciones administrativas.

Mega Investiga realizó una guía explicativa para entender el caso que pone en jaque a dos servicios públicos que tienen como función, justamente, la fiscalización y supervisión del cumplimiento de las normas tributarias y propias del mercado.

Un abogado influyente

¿Quiénes son los protagonistas de esta trama? Para entender el caso hay que conocer las historias de las tres personas presentes en la reunión.

El primer involucrado es Luis Hermosilla Osorio, un abogado de 67 años con lazos políticos transversales.

Su interés por las leyes se materializó en 1974, cuando entró a estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Católica (PUC), periodo en que también militó en el Partido Comunista (PC).

Juró como abogado en 1980, mismo año en que comenzó a desempeñarse como colaborador de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, hasta 1986.

En su historial como penalista registra varios casos bullados: defendió a Claudio Spiniak y al sacerdote John O’Reilly, ambos condenados por abuso sexual a menores de edad. También representó a la familia de Jaime Guzmán, en el marco del caso por su homicidio.

Es cercano a Andres Chadwick -con quien mantiene una sociedad- y fue asesor del Ministerio del Interior durante el gobierno de Sebastián Piñera. En ese rol, asumió casos como el del matrimonio Luchsinger Mackay y el homicidio de Camilo Catrillanca, comunero mapuche.

Hasta el martes de esta semana -cuando se conoció el audio- representaba al jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, en el marco de la investigación por el Caso Convenios. Una vez conocido el registro, el otrora diputado decidió prescindir de la representación de Hermosilla.

La defensa de Hermosilla, en el marco de la investigación por el presunto pago de coimas, fue asumida por su hermano, el abogado Juan Pablo Hermosilla, director de la Fundación Para La Confianza que ha perseguido penalmente casos vinculados a abuso sexual, como el sacardote Fernando Karidama y el cineasta Nicolás López.

La desconocida abogada

Quien también forma parte de esta trama judicial es María Leonarda Villalobos, una desconocida abogada de 51 años que se tituló hace un año, pero tiene un rol importante en esta trama: Hermosilla sospecha de ella como la autora de la grabación.

Así, desde que se destapó el caso, la abogada especialista en temas civiles y tributarios, ya suma dos declaraciones -de más de 15 horas- ante la Fiscalía Oriente, donde habría reconocido que registró la reunión, pero no estaría detrás de los sobornos.

El audio comienza con una conversación entre ella y la supuesta recepcionista de la oficina, ubicada en el edificio del Grupo Patio en Vitacura, donde se concretó el encuentro.

-¿Cómo está?

-Mal, me asaltaron, me pegaron en un ojo, mal. ¿Me trae un café?- responde Villalobos.

El registro continúa con el encuentro entre la abogada y Sauer, a la espera de que llegue Hermosilla. Lo que sigue ya es conocido.

Villalobos estudió Derecho en la Universidad Bolivariana y se tituló en 2021. En 2016, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, trabajó como funcionaria de la Subsecretaría de Educación. Pero ese no fue su primer acercamiento al sector público.

Antes de 2012, según Ciper, trabajó en una corporación de la Municipalidad de Conchalí, cuando el alcalde era Rubén Malvoa, quien fue marido de la entonces diputada de Renovación Nacional (RN), Karla Rubilar.

Su padre, Osvaldo Jesús Villalobos Castro, fue fiscalizador del SII entre 1972 y 2013, lo que habría permitido su amplio conocimiento en el servicio y que le posibilitara tener un estacionamiento permanente en la entidad fiscalizadora.

Un empresario en problemas

El tercer involucrado en esta trama y que abrió la arista empresarial, es Daniel Sauer Adlerstein. El miércoles, un día después de la publicación del audio, el OS-9 de Carabineros allanó su casa particular, ubicada en Las Condes, para incautar computadores y documentos. También se llevaron dos armas que estaban inscritas.

El empresario cobra un rol relevante en el caso, ya que es controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, entidades que están en la mira de la CMF por operaciones irregulares.

La primera suma varias querellas en su contra por deudas que suman US$40 millones. La segunda, en tanto, ya sufrió una dura sanción al detectar irregularidades financieras.

En agosto pasado, tras una investigación, el servicio público sancionó a la corredora STF con la cancelación de su inscripción -entre otras cosas- por la entrega de información falsa al mercado y realizaciones de operaciones de su giro, pese a que sus actividades estuvieran suspendidas. Fue multada con más de $400 millones.

¿Coimas?

Ya conocido el historial de cada involucrado, la relación entre ellos se explica de la siguiente manera: Sauer contrató a Hermosilla y a Villalobos para que ambos lo representen en el expediente que le abrió el CMF por sus negocios, y que fueron impulsadas tanto por sus socios como por exclientes.

Y es eso justamente lo que discuten en la reunión, en la que plantean la necesidad de reunir dinero para pagarle a funcionarios del SII y la CMF para obtener información privilegiada en beneficio del empresario.

-Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra… porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones, yo no los conozco, que pasan, que están en el Servicio (de Impuestos Internos)- dice Hermosilla durante la reunión.

Y continúa:

-¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta, y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos.

El abogado reconoce que le deben $10 millones a un funcionario del SII, y también a otro trabajador de la CMF. Pero lo más complejo, es que en el registro confiesan que ya han resuelto casos bajo el mismo mecanismo.

-Ni siquiera cuando yo con la Leo (Villalobos) no éramos lo que somos hoy en día. Hoy día para mí la Leo es familia. Nos estábamos conociendo recién. Me cobró gamba 40. Me dijo, ‘le voy a tirar gamba al Servicio para arreglar tu huevá. Son 40 para mí’. Nos estábamos conociendo y ya encontré que me cobró súper barato. Mi huevá eran 3.500 palos, con mi casa embargada y giro del Servicio hecho. Y le pagué cero al Servicio. Y a la Leo le pagué 140 palos- dijo Daniel Sauer.

La investigación de las facturas

El mismo día de la reunión, pero un poco más temprano, Villalobos fue hasta la oficina de Grandes Contribuyentes del SII, en Amunátegui, ocasión en la que ella dice que la asaltaron.

Cuando la abogada llegó a la reunión, les relató a Hermosilla y Sauer el delito que sufrió. Pero rápidamente la conversación cambió de rumbo: les presentó los antecedentes que había recibido esa misma mañana en el SII, relacionada a la investigación que lleva a cabo el servicio público sobre los negocios del empresario.

Entre esos antecedentes, mencionó la indagación a facturas emitidas por distintas empresas, como Commercia, sociedad que pertenece a su marido Luis Angulo y al otrora diputado, Exequiel Silva.

Pero en el registro también aparece otra empresa: Inversiones Guayasamín Spa. La sociedad, según la investigación, presenta inconsistencias en los giros de las facturas emitidas, lo que es confesado en el audio por el empresario Sauer, quien explicó que a través de esa empresa le hacía “favores” a los Jalaff, familia fundadora del Grupo Patio.

Esos “favores” tendrían relación con un mecanismo que apuntó a la emisión de facturas falsas, que provienen de transacciones que nunca se hicieron, para obtener dinero del mercado de valores.

Luis Hermosilla: “¿Qué quieres decir tú con el favor de los Jalaff?”

Daniel Sauer: “Las facturas de favor que yo le hago a ellos, a través de Guayasamin y DAS (una sociedad de su propiedad)”.

Luis Hermosilla: “Con eso ellos obtienen financiamiento, ellos son beneficiados”.

Daniel Sauer: “Claro”.

El asunto de las facturas también complicaba a Villalobos. Y es que, al parecer, también habrían emitido facturas desde Steuern Asesorías Spa, empresa que es de su propiedad y en la que registra sus servicios jurídicos.

-¿Me podí explicar cómo chucha a la única persona que deberían haber cuidado y van y le hicieron factura? ¿Me podí explicar eso?- reclama la abogada durante la reunión, momento en que también aseguró desconocer la emisión de esas facturas.

Una reunión con la CMF

El 31 de mayo, a las 9.15 de la mañana, Hermosilla y Villalobos sostuvieron una reunión de una hora vía Zoom, con el fiscal de investigación de la CMF, Andrés Montes.

Ese encuentro, que tenía como objetivo “conocer y colaborar en los actos que contemplan el área de la sanción actualmente impuesta a la sociedad (STF) que representa nuestro mandante don Ariel Sauer Adlerstein”, también se abordó en la conversación que quedó registrada en el audio.

En concreto, los abogados le comentaron a Sauer que ya cuentan con una estrategia frente a los cargos formulados y que, a partir de eso, la CMF abrirá un periodo probatorio.

Luis Hermosilla: “Ese probatorio, que son 10 días, lo va a abrir, pero no va a rendir prueba. Esa es la conversación con nosotros”.

Leonarda Villalobos: “El compromiso”.

Luis Hermosilla: “Y no puede no abrirlo. Habrían querido no hacerlo, pero hay un mandato explícito de la ley. Y nosotros tampoco queremos que nada se salte, porque, si no, las huevás son nulas, se generan nulidades que el día de mañana alguien puede hablar. Entonces, eso está andando. Está en su carril y está andando perfecto. Y no hay ninguna novedad. Salvo la novedad que nos dicen al final, en que Montes nos dice ‘cabros, ojo, no debería decírselo, pero se los digo. Estamos pidiendo información sobre esta otra huevada’ que es la que te contamos a ti y que nos juntamos… que ya no me acuerdo como se llama”.

Leonarda Villalobos: “Corredora de Bolsa de Productos, Factop”.

Pero la estrategia de los abogados no tuvo muchos frutos. Cinco días después, del encuentro vía Zoom, la CMF informó que la Unidad de Investigación, liderada por Montes, había iniciado un procedimiento sancionatorio contra STF Capital y sus controladores Luis Flores y los hermanos Ariel y Daniel Sauer, con el fin de resguardar la fe pública y los intereses de los inversionistas.

Son siete años los que suma Andrés Montes en la Unidad de Investigación de la Comisión Para el Mercado Financiero. Antes, se desempeñaba como fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Fue designado en ese cargo por el otrora fiscal nacional Sabas Chahuán.

El abogado permanecerá en su cargo en el servicio público, mientras se lleve a cabo la investigación interna en el marco de lo revelando en el audio. Así lo confirmó la presidenta de la CMF, Solange Berstein, quien en diálogo con T13 Radio afirmó que Montes cuenta con su confianza.

“Todos nuestros funcionarios, incluido Andrés Montes para poder seguir llevando a cabo sus labores, tiene nuestra confianza, en tanto así sea lo que corresponde hacer mientras está esto en investigación”, declaró.

El fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF es el único funcionario público aludido en el audio, por lo que, según la legislación, en caso de conformarse una comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados -que ya fue solicitada-, estaría obligado a comparecer.