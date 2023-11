Grupo de whatsapp, lobby y el audio de Luis Hermosilla: La cronología que reveló el mecanismo de los hermanos Sauer

16 nov. 2023 - 16:32 hrs.

Los audios de una reunión entre el abogado Luis Hermosilla, Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos revelados por CIPER no sólo mostraron el eventual pago de sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión del Mercado Financiero para obtener información privilegiada y solucionar problemas a sus clientes. Además, destaparon el mecanismo en el que están involucrados los hermanos Sauer, principales controladores del Factoring Factop y de la corredora de bolsa STF Capital.

La conversación sostenida en el edificio del Grupo Patio y difundida ampliamente los últimos días, tenía por objeto saber qué información manejaba hasta esa entonces la CMF y qué consultas estaba haciendo al Servicio de Impuestos Internos, datos que más tarde habría ayudado a la Comisión a develar el esquema irregular de la financiera para declarar liquidez en la Bolsa de Comercio.

¿Cómo se originó este escándalo judicial?

Mega Investiga revisó investigaciones de la CMF y reuniones por lobby para reconstruir esta trama que ya está indagando el Ministerio Público y que podría abrir nuevamente la caja negra entre negocios y política como ocurrió en 2015 con el bullado Caso Penta que, después de ocho años, aún no cierra sus últimas aristas.

Los primeros antecedentes de las maniobras oscuras de los hermanos Sauer quedaron registrados en un grupo de WhatsApp creado el 20 de enero de 2022 por la subgerente de control de gestión de STF, Alessandra Reyes, con el nombre “Índices STF”.

Este chat, que fue destacado por la CMF para la formulación de sanciones, estaba integrado por 8 ejecutivos, quienes lo usaban para coordinar la solución a las deficiencias patrimoniales que presentaba la corredora. Así, durante casi 20 días, los profesionales ejecutaron el ingreso y egreso de millonarios fondos para sostener una liquidez en la corredora que les permitiera operar sin problemas en la Bolsa de Santiago.

Por ejemplo, el jueves 3 de febrero de 2022 a las 15.09, un ejecutivo avisó en el grupo de WhatsApp que Factop no efectuó el depósito del cheque por $436 millones, por lo que se debía reversar esa operación y que los socios debían ver este asunto de “forma urgente”.

Dos horas después, otro ejecutivo del chat enviaba la respuesta de Daniel Sauer: “Dice que hoy sólo tiene opción de cheque mal girado y que mañana deposita $150 millones en horario AM”.

Esa información no dejó conforme al profesional que dio la alerta y sólo respondió que no se le ocurrió nada para evitar el problema. “Sólo que depositen el cheque. Ya que la plata sólo entrará y saldrá”, sugirió.

Ese mismo día, el tesorero de STF, Andrés Morales, reenvió un mensaje de Daniel Sauer pidiendo la devolución de $35 millones a la empresa Factop. Lo que fue respondido por el accionista de la corredora Luis Flores que ese trámite se debía hacer después de las 14 horas, cuya operación quedó registrada en la cartola de la cuenta corriente del Banco Santander como una transferencia efectuada por STF a Factop, el 4 de febrero de 2022.

Estos antecedentes fueron claves para determinar las irregularidades cometidas por la compañía de los hermanos Sauer y que la CMF usó para formular duros reproches a la corredora que finalmente terminó fuera de funcionamiento por incumplimientos de coberturta patrimonial y la simulaciones de operaciones.

El debut de Luis Hermosilla

La primera determinación fue informada por la CMF el 24 marzo pasado bajo la resolución exenta 2169. Cuatro días después, Ariel Souer solicitó una audiencia de lobby con el director general jurídico de la entidad fiscalizadora, José Antonio Gaspar, para abordar el fallo.

Pero el empresario no iría solo. Fue acompañado por sus dos flamantes abogados: Luis Hermosilla Osorio y Leonardo Villalobos Mutter, quienes durante 60 minutos le expusieron a Gaspar que lo denunciado ya estaba subsanado por la corredora de su cliente, según quedó registrado en la plataforma InfoLobby, el 28 de marzo pasado.

Esa acción no logró su objetivo, pues un mes después la CMF rechazó autorizar el regreso de STF Capital a sus funciones. A pesar de ello, la corredora siguió en funcionamiento en la que se acreditaron cuatro movimientos con sus clientes entre giro exclusivo y tenencia temporal de dinero, lo que estaba prohibido por la suspensión de fines de marzo.

Por esta situación, la Comisión del Mercado Financiero le aplicó una nueva sanción el 26 de mayo. En la Resolución Exenta 3711 se informó que STF Capital quedaba suspendida en su totalidad de funciones, así como la inscripción en el Registro de Corredores de Bolsa por un plazo de 120 días.

Esta nueva sanción no dejó indiferente a los hermanos Sauer. Por ello, activaron una nueva arremetida de lobby al CMF. Esta vez, sus abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos pidieron audiencia con el fiscal jefe de investigación del ente regulador, Andrés Montes.

La cita quedó registrada en la plataforma y se ejecutó el 31 de mayo a las 09.15 horas. Es decir, cinco días después de conocida la grave sanción. En la reunión, Hermosilla le pidió detalles de la investigación contra sus clientes, además de informarle que estaban dispuestos para colaborar en lo que se pudiera para revertir la medida. La conversación duró 60 minutos.

Esta estrategia no sirvió mucho. Cinco días después, del encuentro entre Hermosilla y Montes, la CMF informó que la Unidad de Investigación, que lidera ex fiscal del Ministerio Público, había iniciado un procedimiento sancionatorio contra STF Capital y sus controladores: Luis Flores y los hermanos Ariel y Daniel Sauer con el fin de resguardar la fe pública y los intereses de los inversionistas.

El audio, la caja negra y los sobornos

Las acciones judiciales empleadas no estaban funcionando para devolver a la normalidad los movimientos financieros de los hermanos Sauer. Las reuniones de lobby y las apelaciones ante la CMF no habían tenido el éxito esperado. Por eso, Daniel se reunió con Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos en una oficina del edificio del Grupo Patio en Alonso de Córdova, en la comuna de Vitacura

Lo conversado, durante casi dos horas, es lo que reveló el medio Ciper, mediante un audio que registró la reunión en que los tres asistentes conversaron sobre varios temas: la investigación de la CMF, eventuales pagos de sobornos en servicios públicos, además del mecanismo usado por Sauer para emitir facturas falsas. Maniobras que a esa altura ya presentaban nueve querellas por parte de algunos clientes que acusaban estafas por más de US$40 millones.

De acuerdo al audio, lo primero que hablaron los abogados con su cliente fue sobre la indagatoria que estaba llevando la CMF, además de las gestiones desarrolladas para neutralizar las sanciones.

Hermosilla: "En relación a los cargos formulados, tenemos la estrategia, estamos presentando los escritos. Hoy día debería quedar presentado todo. Ese es el cumplimiento de los acuerdos. A partir de eso, la CMF va a mirar esta huevá, va abrir el probatorio. Ese probatorio, que son diez días lo va a abrir, pero no va a rendir prueba".

Leonarda: "Ese es el compromiso".

Hermosilla: "Esa es la conversación con nosotros. Y no pueden no abrirlo, habrían querido no hacerlo, pero hay un mandato explícito de la ley y nosotros tampoco queremos que nada se salte porque sino las huevas son nulas, se generan nulidades. Entonces, eso está andando, está en su carril y está andando perfecto, y no hay ninguna novedad. Salvo la novedad, que nos dicen al final, en que Montes nos dice "cabros, ojo, no debería decírselos, pero se los digo, estamos pidiendo información sobre" esta otra huevá que es la que te contamos a ti y que te contamos, que ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama?".

Leonarda: "Corredora de Bolsa de Productos Factop".

En medio de esa explicación, los abogados le comentaron a Daniel Sauer que el Servicio de Impuestos Internos estaría indagando 12 rut de empresas, a partir de escritos que envió la CMF para investigarlos. Lo que no dejó tranquilo al empresario, pues en esa pesquisa podrían descubrir sus maniobras financieras.

Sauer: "Ya, con esas 12 me asusto más que lo otro, me gustaban más las 22".

Leonarda: "Y aquí te vai a asustar más".

Hermosilla: "¿Por qué tú te asustas más? Para entender lo mismo que tú, quiero entender".

Sauer: "Porque están bien en los Jalaff, donde está el favor. Cuando me agrandai el naipe y me poni dos más, treinta más, no tienen la línea".

Hermosilla: "Esos 12 te dicen de estos Jallaf, del favor de los Jalaff. ¿Qué quieres decir tú con el favor de los Jalaff?".

Sauer: "Las facturas de favor que yo le hago a ellos, a través de Guayasamín y DAS".

Hermosilla: "¿Con eso ellos obtienen financiamiento?".

Sauer: "Claro".

Hermosilla: "Ellos son beneficiados".

Sauer: "Claro".

Hermosilla: "Ya, te lo digo, porque voy a ir altiro a que es uno de los primeros puntos que yo quería tocarte hoy día en la conversación. Nosotros necesitamos una caja para gastos, me habría gustado hablarlo solo y no involucrar a mi querida pero ya que está ella aquí, tumba. Necesitamos una caja para gastos, una caja negra, porque parte importante de estas weas se arreglan con plata que se pasan así, y que se pasan en un sobre, y que de hecho ya tenemos la cagada".

El ex socio que se querelló

Rodrigo Topelberg es otro de los fundadores de la empresa Factop. Conoció a los hermanos Sauer en el colegio y esa amistad los llevó a mantener negocios juntos. Sin embargo, esa confianzas se comenzaron a quebrar con los primeros ruidos de las sanciones de la CMF.

Esta situación fue expuesta por Leonarda Villalobos en la reunión del audio grabado cuando le solicitó a Daniel Sauer que debía informarle a Topelberg de las acciones que estaban planificando. Pero el empresario no estuvo de acuerdo. “Estás leyendo mal (...) Topelberg es un weon muy, muy apanicado”, señaló.

Quizá si hubiera escuchado el consejo de Villalobos, Daniel habría frenado la acción judicial de su entonces socio y amigo. Pero nada de eso ocurrió. Topelberg presentó una querella el 31 de julio por manipulación de información bursátil y administración desleal, en la que no sólo le pegó duramente a sus ex compañeros de colegio, sino que también reveló el mecanismo que los hermanos Sauer habían diseñado para favorecer a ciertos grupos económicos: emisión de facturas falsas provenientes de transacciones que nunca se hicieron para obtener dinero del mercado de valores y así operar como prestamistas informales.

En esa línea, la acción judicial informó que uno de los favorecidos sería la Familia Jalaff, uno de los principales accionistas del Grupo Patio, cuyas “favores” (facturas ideológicamente falsas) también fueron explicados por el dueño de Factop en los audios que filtró el medio Ciper.

La querella de su ex socio fue un golpe duro para Daniel Sauer, quien decidió dar término ese mismo día a la relación contractual con Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. De acuerdo a información que el empresario dio a conocer hoy, fichó a esos dos abogados para resolver las investigación en la CMF, cuyo vínculo terminó con el fallo desfavorable que dio pie al cierre de STF Capital y la “imposición de multas extraordinariamente altas” sin precedentes en el mercado de valores.

En definitiva, semanas después de todas las gestiones frustradas de Hermosilla y Villalobos, el 8 de agosto, la Comisión para el Mercado Financiero sancionó a Luis Flores Cuevas (gerente general de STF en ese entonces) con 10.800 UF (casi 400 millones de pesos), y 9000 UF (328 millones de pesos aproximadamente) para cada uno de los hermanos Sauer.

A esa millonaria sanción, estos empresarios ahora enfrentan diversas investigaciones tanto penales como financieras que determinarán los eventuales pagos de sobornos señalados en la polémica reunión con Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Ésta ultima, por su parte, ya declaró dos veces antes la Fiscalía Oriente y su testimonio podría ampliar aún más las sospechas sobre una red de corrupción en el SII y la CMF, además de la inclusión de otras personalidades del mundo empresarial.