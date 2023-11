Abogado Hermosilla niega haber pagado coimas a funcionarios públicos: "He sido objeto de una maniobra siniestra"

15 nov. 2023 - 10:35 hrs.

¿Qué pasó?

El abogado Luis Hermosilla se refirió a la filtración de audios que dan cuenta de presuntas coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

Cabe recordar que un reportaje de Ciper reveló una conversación entre Hermosilla y su representado, Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, empresas bajo la lupa de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) por operaciones irregulares.

En la reunión, donde también participó la abogada de la empresa, Leonarda Villalobos, se hace referencia a pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la CMF para obtener información privilegiada y favores que beneficien al empresario.

¿Qué dijo Hermosilla sobre el audio filtrado?

"He sido objeto de una maniobra siniestra cuyos alcances habrá que develar en el transcurso del tiempo", sostuvo el abogado.

"Además de los aspectos obvios y evidentes, están en juego el estado de derecho y el rol de los abogados, desde que, por medio de la comisión de un delito de grabación y difusión de conversaciones privadas amparadas en el secreto profesional, se accede a ellas", agregó.

"No he pagado ni he ofrecido beneficios"

Hermosilla afirmó "categóricamente que no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno. El contexto y contenido de mi asesoría profesional no puede ser revelado y mi deber es protegerlo".

"Aunque es obvio, hay que señalar que nuestro sistema legal niega validez a las pruebas obtenidas en forma ilícita", señaló.

En ese sentido, indicó que "habrá que investigar a fondo, sin duda, estos hechos y aquellos que le dan origen, pero parece claro desde ya, que hay en marcha una operación obscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y comunicacionales insospechados, estratagema propia de países en los que no funciona el estado de derecho".

"Colaboraré con las investigaciones que se realicen dentro del marco de mis obligaciones éticas y limitaciones legales que me impone mi profesión", añadió.

Finalmente, expuso que "no es primera vez que enfrento ataques a mi persona por mi trabajo como abogado, pero reconozco que pensé que este tipo de operaciones eran propias del pasado".

Abogado Hermosilla es investigado por la Fiscalía

A raíz del audio filtrado, la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación penal de oficio en contra de Luis Hermosilla.

Respecto a los hechos denunciados, el SII aseguró en un comunicado que "la situación expuesta era desconocida por la organización, por lo que se instruyó la realización inmediata de una investigación interna para determinar si existen antecedentes que respalden la denuncia".

La entidad agregó que, de constatarse, "se adoptarán las medidas correspondientes con la mayor celeridad, para perseguir a los responsables con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente, y adoptar las medidas administrativas que permitan evitar este tipo de situaciones".

¿Quién es Luis Hermosilla?

Luis Edgardo Hermosilla Osorio, de 67 años, es un abogado penalista chileno titulado de la Universidad Católica. Durante sus años de estudio universitario, logró entablar amistad con Juan Antonio Coloma y Andrés Chadwick.

En cuanto a lo profesional, se desempeñó como abogado colaborador de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago entre 1980 y 1986. En 1985 defendió a la familia de José Manuel Parada en el caso degollados. Luego, en 1996, fue parte de la defensa de la familia de Jaime Guzmán tras el crimen del senador y en 2004 defendió a Iván Zamorano en una querella por injurias contra Ítalo Passalacqua.

También lideró bulladas defensas por abuso sexual. Dentro de sus defendidos estuvo el sacerdote irlandés John O'Reilly, quien fue condenado por abuso sexual en 2019 en contra de una menor y el empresario Claudio Spiniak, que participó en redes de pederastia.

En la arena política, Luis Hermosilla ha sido socio del exministro del Interior, Andrés Chadwick, y hasta hace poco defendía al jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, en el marco del Caso Convenios. Asimismo, representó al Gobierno durante el mandato de Sebastián Piñera y también ha participado como querellante del Gobierno en los casos Luchsinger Mackay y Catrillanca.

