"No tenía control de mi cuerpo": El crudo testimonio de una joven en rehabilitación por consumo de "droga zombie"

13 nov. 2023 - 15:36 hrs.

En medio de su proceso de rehabilitación, una joven que fue consumidora de fentanilo entregó su testimonio a Meganoticias, poniendo en evidencia la crueldad que puede generar el consumo ilícito de este opioide llamado la "droga zombie".

Y aunque en Chile parece lejos la realidad del consumo de esta droga con respecto a otros países, de todas formas genera preocupación. Por ejemplo, los efectos de su mal uso y manipulación ya son reconocidos como un problema de salud pública en Estados Unidos.

Ir a la siguiente nota

La joven compartió su experiencia luego de una semana clave en el país con esta sustancia, ya que estuvo marcada con una serie de evidencia que dejaron en el ojo público la comercialización de fentanilo.

"Cada vez es más común"

Mari tiene 22 años y hace tres meses ingresó a Narcóticos Anónimos, una organización que la acompaña y guía en su decisión de enfrentar su adicción a las drogas sintéticas.

"Primero empezó (el consumo) siendo en discotecas y después en cualquier ambiente, ya sea estando en una casa con amigas o hasta en mi casa sola", contó la joven.

"Llegué a acceder a ellas buscándolas o por terceros, por curiosa, también por el vacío emocional, por buscar sentir algo más, por la soledad que uno siente", señaló.

"lo primero es el alcohol, después empecé por la marihuana y después con el éxtasis. Ahí fui probando y probando, la ketamina, cocaína, el LSD, pero me quedé más en la cocaína", indicó.

En general, esas eran las sustancias que consumía hasta que, según contó, conoció una droga sintética de la que hasta ese entonces solo había escuchado su nombre: fentanilo.

"Cada vez es más común y sobre todo con drogas nuevas que están apareciendo, con nuevas combinaciones que van haciendo", afirmó.

¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es un derivado sintético del opio. Fue sintetizado por primera vez en Bélgica y aprobado en los 60 en la búsqueda de un analgésico con más potencia que la morfina, y lo lograron: es 100 veces más poderoso que ésta y 50 veces más que la heroína.

Por eso su uso está restringido a recintos hospitalarios y asistenciales para aliviar el dolor. Su fin es médico.

"Básicamente porque el fentanilo es una sustancia que es muy potente, quiero decir que una cantidad muy mínima produce efecto, y particularmente, en términos letales, dos a 3 miligramos de fentanilo pueden producir la muerte en un adulto promedio", explicó el comisario Patricio Navarro, jefe de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas (Brisuq) de la PDI.

"El fentanilo es una preocupación porque precisamente, por la potencia que tiene y por lo adictivo que es, puede tener un impacto en un futuro escenario".

"Es de fácil acceso"

Fueron las mismas personas que le daban acceso a otras drogas sintéticas quienes le ofrecieron a Mari venderle esta peligrosa sustancia.

"El fentanilo desde que apareció en las farmacias era de más fácil acceso, sobre todo si es de conocidos en conocidos", aseveró.

"Es de fácil acceso, se puede conseguir en pastillas, se puede conseguir líquido", aseguró.

Respecto a si estaba consciente de lo que podía llegar a sentir consumiendo esta droga, respondió: "sí, sí lo sabía... no tenía control de mi cuerpo, no medía el riesgo tampoco, era en todo momento estar inconsciente, pero al mismo tiempo era un adormecimiento que te llegaba que era en todo el cuerpo... No podía manejarme, no podía ver, pero tampoco sentía miedo".

"El detonante fue cuando ya me vi que mi alma no era la misma, que ya no estaba, que me perdí a mí, la familia", recordó.

En ese sentido, reflexionó que en "los finales a veces no hay fondo, el final puede ser cárcel, el hospital y la muerte, porque es una enfermedad crónica, es progresiva, mortal y va avanzando todo el tiempo".

Mari afirmó que actualmente "estoy reconociendo cuando me ataca la enfermedad, cuando me gatilla, qué es lo que me gatilla, qué me hace pensar en los momentos que la pasaba bien, pero en realidad no era pasarla bien, era una felicidad que no era felicidad".

Mezcla de fentanilo con otras drogas

Javier tiene 23 años y es asiduo a las drogas sintéticas, sobre todo en fiestas. En conversación con Meganoticias expuso la manera en que se está consumiendo esta sustancia en Chile.

"El fentalino es algo que se está usando mucho para inflar las drogas, sobre todo la cocaína. Al ser más barata te hace rellenar más fácil y no tener un porcentaje más puro de droga", explicó.

Respecto a si los consumidores saben de estas mezclas, respondió: "nadie sabe lo que compra".

Sobre este tipo de prácticas, el comisario Navarro aseveró que "el riesgo, digamos en términos del consumidor, es sin duda altísimo".

Detección de fentanilo en Chile en la última semana

Para detener el avance de este consumo en Chile es clave prevenir su ingreso al país y evitar su comercialización.

Por eso, la detección de esta droga en el cruce internacional Pino Hachado, en la región de La Araucanía, generó preocupación en las autoridades. Un ciudadano argentino fue sorprendido con tres frascos de 320 gramos. La investigación debe determinar si se trata de fentanilo farmacológico o producción artesanal diseñada para el consumidor.

Casi al mismo tiempo, una mujer en Coronel, región del Biobío, fue detenida por mantener fentanilo mezclado con ketamina, la que sería posiblemente comercializada. Y hace tan solo días una ampolla de 5 milímetros desapareció del Hospital Regional de Iquique.

Trabajos contra el fentanilo en Chile

En noviembre del 2022 se decretó el Sistema de Alerta Temprana de Drogas de Chile, por la aparición del fentanilo en formato sólido. Hoy las miradas apuntan a los protocolos para enfrentar a pacientes con sobredosis e identificar la droga mezclada con otras.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que "la presencia de fentanilo en Chile hasta ahora es marginal y creo que por eso es muy importante la respuesta oportuna de los países para que no pase a ser un problema en materia de tráfico de droga y en materia de salud pública".

"Esperamos los próximos días poder reunirnos con el Ministerio de Salud para revisar los protocolos en materia de control del fentanilo y eventualmente ver espacio de mejora", sostuvo.

Por su parte, el comisario Navarro detalló que "en nuestro país hemos estado viendo desde el año 2017, aproximadamente, la aparición de fentanilo en el mercado del tráfico ilícito, pero este fentanilo que está acá en Chile es fentanilo desviado desde los canales legales, es decir, es farmacéutico, ampollas de fentanilo que en algún punto de su cadena de distribución o uso termina siendo desviado hacia la venta".

"No es lo mismo que está ocurriendo en el hemisferio norte (del continente) donde tenemos una producción ilícita de otra sal de fentanilo, que es la que se está manufacturando", afirmó.

Fentanilo en Estados Unidos

Parte de Filadelfia, Estados Unidos, es conocido como un "barrio zombie", donde las drogas sintéticas prácticamente se han adueñado de las personas.

"Se llama droga zombie porque te quedas como un zombie. Ver todo eso y pasear entre ellos parece un paseo dentro del infierno. Es algo que si no lo vives en persona yo creo que no lo puedes entender", contó Federico Zompichiatti, youtuber conocido como Zazza El Italino, quien visitó el barrio controlado por esta sustancia.

"Lo más fuerte cuando estás ahí normalmente es el olor, porque son personas que no se limpian desde meses porque no les interesa de ninguna manera. Son todos muy flacos porque pasan días y días sin comer... Todos están como casi convulsionando pero paralizados", relató.

"Lo sorprendente es que la policía es bastante presente, pero no hace nada. No entiendo bien por qué no lo hacen, los dejan, parece que no hay ley", indicó.

Alberto Arean, coordinador de la ONU contra las drogas, explicó que "el estar en contacto o cerca de fentanilo te puede intoxicar. De hecho, hay policías en Estados Unidos que se intoxican cuando hacen intervenciones. Es muy peligroso, porque es una droga muy potente".

Todo sobre