Ministra Vallejo por plebiscito constitucional: "Sea cual sea el resultado, nos guste o no, se cierra un proceso"

13 nov. 2023 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, volvió a reiterar que tras el plebiscito del 17 de diciembr,e el proceso constitucional se cerrará, independiente si triunfa la opción A Favor o En Contra.

De este modo, se descarta que el Gobierno intente impulsar un tercer proceso, en caso de que nuevamente la propuesta constitucional sea rechazada.

¿Qué dijo la ministra Vallejo sobre el proceso Constitucional?

En conversación con el medio internacional El País, la vocera fue consultada sobre los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien al recibir el nuevo texto señaló que "Chile debe decidir si esta es una propuesta que nos une".

ATON

"El gran desafío que nos planteó el plebiscito de septiembre de 2022 era si íbamos a ser capaces o no de tener una Constitución que uniera al país y que representara a Chile en su diversidad. Eso no se vio reflejado ahora en cómo se dio la propuesta y es un dato de la causa por cómo se dio la votación, por los acuerdos que no se dieron. Pero será la ciudadanía la que tenga la palabra final que se va a expresar en el voto", sostuvo.

Respecto a si en su rol como ciudadana irá En Contra o A Favor en el plebiscito, la ministra se limitó a responder: "nosotros estamos hoy día con prescindencia total".

"Sea cual sea el resultado, nos guste o no nos guste, se cierra un proceso"

Vallejo afirmó que no cree que aumentará la incertidumbre en Chile si se rechaza la nueva propuesta, afirmando que "yo creo que sea cual sea el resultado, nos guste o no nos guste, se cierra un proceso al menos en el corto y mediano plazo y eso fija certezas en Chile".

"Es claro lo que tenemos al día siguiente en materia de debate constitucional. Y lo que da más certezas en nuestro país es que los grandes temas que hoy están trabados en el Parlamento van a poder destrabarse o no: el tema impositivo, de pensiones", sostuvo.

Además, indicó que "sabemos que el origen de la Constitución actual es de la dictadura, pero que hubo reformas, que es necesario cambiarla, pero la ciudadanía tiene que determinar si la propuesta es mejor, peor o lo mismo. Obviamente que los procesos democráticos son avances para un país. Ahora, una cosa es el proceso y otra es lo que implica la propuesta -el contenido- y eso lo define la gente".

¿Qué dijo la ministra Vallejo sobre el Caso Convenios?

La secretaria de Estado también fue consultada por el Caso Convenios, ante lo cual manifestó "una rabia tremenda".

"Los esfuerzos humanos que hay detrás de sacar adelante un programa de Gobierno, con todas las dificultades que hay, toda la gente que dedica muchas horas de su vida para que esto funcione. Y, de repente, viene un grupo de personas que comete errores y delitos probablemente -eso lo tiene que determinar la justicia- o actos reñidos con la probidad y echa atrás tantos avances. Eso da rabia", expuso.

"En segundo lugar, obviamente que fue un golpe muy duro para el Gobierno. Y nos tomamos muy en serio ese momento y todavía lo enfrentamos con mucha seriedad y responsabilidad. Pero también ha sido una oportunidad para mejorar", aseveró.

¿Por qué se fue Jackson y no Montes?

Ante la pregunta de por qué el Caso Convenios provocó la salida del exministro Giorgio Jackson y no del titular de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, respondió: "contra el ministro Jackson se cometió una injusticia tremenda porque se le imputaron delitos que no había cometido de manera bien injuriosa".

"Lo que está pasando hoy día con el ministro Montes era muy predecible, no me sorprende que dada la oportunidad que da el informe de la Contraloría se quiera nuevamente ir a la discusión de pedir cabezas y no del fondo del asunto, que tiene que ver con la agenda en materia legislativa que tienen que sacar adelante los mismos parlamentarios", añadió.

"No caer en la lógica de la vendetta"

En cuanto al actual escenario general que se está viviendo en Chile, Vallejo indicó que "hay dos caminos: o decimos que no está el horno para los bollos o cómo preparamos el horno para los bollos. Y nosotros estamos en la línea de insistir que, ante la fragmentación social y política, la respuesta para avanzar es mayor cohesión, unidad, trabajo en equipo. El sálvese quien pueda es el fracaso absoluto de todos y todas".

"Es un llamado a todos. A la oposición, obviamente, porque esto no hay que pensarlo solamente respecto de un período de Gobierno. Si no somos capaces de sacar adelante la reforma de pensiones para aumentarlas ahora y construir un sistema de mayor seguridad social para las personas, si no somos capaces de hacer avanzar el pacto fiscal, puede ser una derrota circunstancial para el Gobierno. Pero lo más importante es que sería una derrota para la gente y un tema pendiente que seguirá causando mucho malestar a la población, que le rebotará a los siguientes gobiernos y, lo peor, a la institucionalidad democrática", agregó.

Respecto al rol que tuvo el Gobierno cuando fue oposición durante la administración de Sebastián Piñera, hizo otro llamado a "no caer en la lógica de la vendetta".

"Uno puede respetar las críticas de la actual oposición respecto a nuestro rol en la oposición de su momento, pero la pregunta que uno tiene que hacerse frente a esa crítica es si eso les da derecho a ser igual o peor que nosotros. Si en política vamos con el ojo por ojo, todos nos vamos a quedar ciegos. Y nuevamente quienes pierden son las personas, la democracia, las instituciones", señaló la ministra.

