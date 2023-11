"Vamos a ir por ellos con todo lo que tenemos": Fiscal Nacional se compromete a detener a todos los secuestradores

10 nov. 2023 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió a las diligencias que se llevaron a cabo para lograr la liberación del empresario de 50 años que fue secuestrado el pasado miércoles en Rancagua, región de O'Higgins.

Además de relevar el trabajo efectuado, se comprometió a dar con el paradero y detener a todas las personas que participaron del rapto.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo Valencia sobre la liberación del empresario secuestrado?

"(Quiero) felicitar, reconocer y agradecer el impecable trabajo de Carabineros, que permitió detener a tres de los presuntos autores", destacó la autoridad sobre los sujetos que fueron formalizados este viernes y quedaron en prisión preventiva.

"El mensaje final es transmitirle a la comunidad que vamos a seguir trabajando en la investigación de estos hechos. El trabajo de la Fiscalía y las policías no ha terminado, la investigación está en curso, va a seguir avanzando y no va a concluir hasta que no se dé con el paradero (de todos los involucrados)", aseveró.

En ese sentido, aseguró que "no vamos a detenernos en aquello" y que "vamos a seguir trabajando coordinadamente: si ellos están organizados, nosotros vamos a estar más organizados y vamos a ir por ellos con todo lo que tenemos".

Pago para la liberación del empresario secuestrado

Por su parte, el fiscal de O'Higgins, Emiliano Arias, confirmó que hubo un pago para lograr liberar a la víctima.

"Se exigió un pago y éste se realizó", sostuvo, solicitando "la cooperación a la comunidad para que confíe en las instituciones, para que nos entregue información: Si la comunidad y autoridades actuamos en conjunto, nos va a ir mejor que a los delincuentes".

Al respecto, señaló que pese a que los involucrados que no han podido ser arrestados, "no puede haber derrota" para las autoridades.

"Nuestra principal función y misión en este tipo de delitos, de muy compleja investigación, es proteger a la víctima. Tenemos a la víctima con vida. Tenemos a los autores materiales, conforme se acreditó en el tribunal. El trabajo realizado en flagrancia y el trabajo investigativo posterior ha permitido en un tiempo bastante récord la detención y formalización de una parte de la banda", aseveró.

Gobierno se querella por secuestro de empresario

Por su parte, la subsecretaria (S) del interior, Carolina Garrido, confirmó que la Delegación Presidencial Regional de O'Higgins presentará una querella contra quienes resulten responsables.

"El Gobierno está preocupado de la situación, pero también ocupado", aseveró.