Detienen a dos mujeres en San Pedro de la Paz por no cumplir con su deber cívico en elecciones

Dos mujeres fueron detenidas el martes en la comuna de San Pedro de la Paz, región del Biobío, tras no cumplir con su deber cívico en distintas elecciones que se llevaron en el país.

Lo anterior se enmarca en una serie de órdenes de detención emitidas por la justicia para aquellas personas que no se han presentado a votar o como vocales de mesa.

Mujer fue detenida por no votar

El mayor Juan Carrasco, de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, indicó que el arresto de una de las mujeres se llevó a cabo por personal de la subcomisaría de órdenes judiciales de Concepción.

De acuerdo al uniformado, su detención se debió a que "no habría cumplido con su obligación, con causa justificada, respecto a la ley 18.700 en el proceso eleccionario pasado".

Según Radio Bío Bío, esta persona no asistió a las elecciones de consejeros constitucionales en mayo de este año, las que eran de carácter obligatorio.

"Fue puesta a disposición del Juzgado de Policía Local este miércoles producto de esta falta de justificación y por no haber cumplido con su debe cívico", agregó el funcionario.

"Me dejaron todo el día y toda la noche"

El citado medio también indicó que una segunda mujer fue detenida el mismo martes por no presentarse como vocal de mesa para la elección presidencial de 2021.

"Ayer llegaron a buscarme, me llevaron y me dijeron que iba a estar un rato arrestada y que iba a hablar con el juez", señaló la joven de 28 años al citado medio.

Sin embargo, lo que le comunicaron no ocurrió, asegurando que "me dejaron todo el día y toda la noche. Fue una noche horrible, nunca había estado en una situación así, nunca he tenido problemas con Carabineros".