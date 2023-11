Detienen a ecuatoriano que trabajaba como peluquero en Puente Alto: Estaba entre los más buscados de su país

07 nov. 2023 - 15:05 hrs.

A simple vista, un estiloso peluquero en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana; pero en su país de origen, un presunto asesino que era intensamente buscado.

Este martes se confirmó la detención de un ecuatoriano de 27 años que permanecía prófugo de la justicia de su país natal, al ser el supuesto autor intelectual de un homicidio mientras formaba parte de la banda criminal Los Lobos de Ecuador.

Ir a la siguiente nota

Trabajaba como peluquero en Chile

El arresto fue concretado por detectives de Interpol Chile de la Policía de Investigaciones. Según información del organismo, el sujeto ingresó a suelo nacional por un paso no habilitado, desempeñándose posteriormente como peluquero en Puente Alto.

La razón por la que era buscado es su presunta autoría intelectual en un homicidio ocurrido en septiembre de 2018, cuando estaba en Ecuador. La PDI informó que él mantenía una deuda con otro ecuatoriano, así que coordinó una reunión para saldar lo pendiente.

Sin embargo, en vez de entregarle el dinero, llegó un tercer involucrado que disparó en la cabeza de la víctima, causándole la muerte inmediata.

El ecuatoriano detenido se desempeñaba como peluquero en Puente Alto (redes sociales)

¿Cómo la PDI logró encontrarlo?

Enrique Gutiérrez, subcomisario de la PDI, señaló que cuando el sospechoso del crimen salió de Ecuador, se emitió una alerta roja a través de la Interpol. En su llegada a Chile, además de atravesar pasos no habilitados, no utilizaba documentación que lo vinculasen con nuestro país, y no tenía visa de trabajo ni visa temporal.

Con respecto a su detención, el uniformado declaró que se logró mediante las redes sociales del ecuatoriano.

Como estaban abiertas al público, había publicaciones cuyo contexto pudieron relacionarse con locaciones de nuestro país. Así, funcionarios de Interpol Chile lo capturaron en la comuna de Independencia.

Ahora, la situación de uno de los diez hombres más buscados por Ecuador será evaluada por la Corte Suprema de Chile, organismo que definirá su eventual extradición a su país natal.

Todo sobre Noticias Chile