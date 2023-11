Chilena se viraliza por experiencia que vivió en restaurante madrileño: Le cobraron un pan que no pidió

07 nov. 2023 - 14:05 hrs.

Un curioso desahogo fue el que realizó una chilena residente en España, a través de su cuenta de TikTok, en lo que fue una visita a un restaurante.

La usuaria de redes sociales, identificada como @viajerademoda aprovechó la vitrina que entrega la plataforma para consultar al resto de los cibernautas si lo que le pasó era normal.

Ir a la siguiente nota

La mujer, que precisó que había llegado hace poco más de un mes a la capital española, relató que fue a un restaurante en compañía de su marido y su cuñada.

Captura: @viajerademoda

Le cobraron un pan que no pidió

En primera instancia, señaló que todo estaba normal, hasta que en la cuenta vieron que les estaban cobrando el pan que estaba en la mesa que, a pesar de que se lo comieron, no lo habían pedido.

El cobro no la dejó tranquila y optó por aclarar la situación con el garzón. Sin embargo, la respuesta del trabajador la descolocó. "Lo que pasa es que estaba en la carta y si tú no lo querías tendrías que haberme dicho que yo no te lo sirviera para no cobrártelo", le respondió el mesero.

Inmediatamente, la mujer muestra en el registro una foto de la carta, haciendo hincapié en que el pan, que costaba 1,25 euros por persona (poco menos de $1.200 chilenos) efectivamente estaba en la carta, pero con una letra muy pequeña y difícil de divisar considerando que el restaurante carecía de luminosidad.

"¿Pero por qué me están cobrando por algo que yo no pedí y que ninguna parte dice 'si no lo quiere, por favor, díganos para no cobrarle?", reflexionó, al cierre.

Cabe destacar que en Chile, el pan antes de pedir los platos de la carta, suele ser cortesía de la casa.

Usuarios le advirtieron que era normal

Fueron cerca de 200 los comentarios que recibió en la publicación. Una usuaria, por ejemplo, le aclaró que "es súper normal en toda España", apuntando que no en todos los lugares, "pero sí en muchos". "Soy madrileño de toda la vida y sí, es muy normal", aportó otro.

Mira el video:

Todo sobre Virales