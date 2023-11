"No te alcanza para pagar aquí": Youtuber venezolano acusa discriminación en su paso por Chile

06 nov. 2023 - 11:35 hrs.

Una impactante acusación fue la que lanzó Óscar Alejandro, un youtuber de nacionalidad venezolana, en su paso por Chile.

El usuario de redes sociales, que ya acumula más de un millón y medio de seguidores en YouTube, aseguró haber sido discriminado mientras documentaba su tránsito por la comuna de Providencia, específicamente, a la salida de la estación de Metro Pedro de Valdivia.

La interpelación corrió por parte de una transeúnte, que fue captada mediante la propia cámara del influencer, y cuyos dichos desataron una ola de críticas en redes sociales.

"Nos están invadiendo"

El hecho se produjo cuando el youtuber estaba saliendo de la estación, mientras explicaba a la cámara el recorrido que debió hacer para llegar a la mentada parada.

En ese instante, y sin previo aviso, la mujer le dijo algo que llamó su atención, al haber sido tratado de "veneco" (sic).

Al preguntar por qué estaba recibiendo ese trato la mujer se limitó a responder "es que ustedes nos están como invadiendo aquí".

"Yo no estoy invadiendo, señora, estoy visitando su país por primera vez", replicó el youtuber, a lo que la mujer insistió preguntándole si se iba a quedar acá.

"No te alcanza para pagar aquí"

Unos metros después, el sujeto siguió hablándole a la cámara, comentando que "yo me siento súper ofendido, me siento super apenado".

No alcanzó a terminar la idea, cuando volvió a ser increpado por una mujer, quien no se alcanza a divisar si se trataba de la misma u otra distinta, quien le dijo: "No te alcanza para pagar aquí, no te alcanza para pagar un hotel acá, ¿para qué te vienes a pasear a Providencia?".

"Me duele que como venezolanos tengamos que pasar esto. Una crisis política y humanitaria sin precedentes nos ha obligado a más de 7 millones de personas a buscar un mejor futuro fuera de nuestra tierra. Y algunos nos llaman invasores”, escribió en su cuenta de Instagram.

Esto me pasó en Santiago de Chile, mientras grababa para mi canal de YouTube… 😕🇻🇪 pic.twitter.com/7Sz3WvYCtn — Oscar Alejandro 🚀 (@eloscarale) November 4, 2023

