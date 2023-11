Profesores de Atacama piden que se establezca un "estado de emergencia educacional" tras 60 día de paro

06 nov. 2023 - 15:53 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente del Colegio de Profesores de la región de Atacama, Carlos Rodríguez, se refirió al paro docente que se ha extendido por más de 60 días y que mantiene sin clases a 30 mil alumnos de 46 establecimientos en la zona, exigiendo un estado de emergencia educacional ante la crisis que se está viviendo.

¿Qué dijo el presidente del Colegio de Profesores de la región de Atacama?

Rodríguez fue consultado este lunes por los dichos del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien aseguró "posiciones de intransigencia" por parte de los docentes.

Ir a la siguiente nota

En entrevista con Radio Concierto, respondió que el jefe de la cartera "está profundamente equivocado. Él no está en una negociación. Estamos solicitando el cumplimiento de las obligaciones que tienen todas las autoridades".

Aton

"El 13 de septiembre acordamos darle una salida al conflicto y solicitamos que condiciones habilitantes eran cosas como baños que funcionen o luces que prendan. Tenemos que reconocer que en algunas escuelas el alcalde comenzó a trabajar, pero no el Ministerio. En ningún momento, hasta esta fecha, hay algún colegio que tenga presentada estas condiciones mínimas habilitantes. Insisten en que hay que volver en las mismas condiciones en que volvieron", sumó.

En la misma línea, el líder de los docentes en la región de Atacama aseveró que "el ministro está faltando a la objetividad. Conversamos con él donde dijimos cuál era el piso mínimo para salir. No hemos cambiado nada. Estamos clarísimos de que hay obras de mediano y largo plazo. Está faltando a la verdad".

"Nos duele el abandono que tiene el Estado de Chile hacia los estudiantes"

"Acá hay un problema de estructura de la ley de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). El traspaso no es automático, hay 2 años de preparación para pasar de la municipalización a los servicios locales. Aquí el Estado tiene que hacerse cargo de la educación pública, pero no de esta forma. No hay ninguna justificación para estar en esto", puntualizó.

Sobre un posible retorno a clases, el profesor sostuvo que "le presentamos al Ministerio un programa para atender a los cuartos medios, los octavos y los Programas de Integración Escolar (PIE) y nos tramitaron. Nos duele el abandono que tiene el Estado de Chile hacia los estudiantes y jóvenes. Una escuela tiene que funcionar con sus servicios de higiene mínimos".

¿Estados de emergencia en la región?

"Parece que el Ministerio no está conectado con la realidad. Se necesita un nuevo aire y por eso pedimos que se establezca estado de emergencia educacional en la región. El Ministerio no tiene los recursos suficientes para hacer algo al respecto", agregó.

Asimismo, advirtió que "lo que nosotros vemos que lo que no han cumplido es fácil de hacer. En una semana lo podrían solucionar. No se puede volver si no están estas condiciones básicas mínimas. Es responsabilidad del Gobierno de Chile".

"Los medianos y largos plazos son tiempos distintos a la urgencia y eso todos lo entendemos. El ministro no está negociando, tiene que responder a una realidad", acotó Rodríguez.