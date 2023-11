Ingeniera chilena fue homenajeada en Londres: Le pusieron su nombre a una estación de Metro

02 nov. 2023 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

La ingeniera informática chilena Barbarita Lara Martínez, de 37 años, fue homenajeada en el Metro de Londres por la conmemoración del Día de la Ingeniería en el Reino Unido.

La inventora es reconocida por crear formas de recibir mensajes de texto en el celular, sin tener señal, en el marco de los problemas de comunicación surgidos tras el terremoto del 2010.

"El Metro de Londres, en conjunto con la Real Academia de Ingeniera, rehicieron el mapa del Metro de Londres para transformarlo en el mapa de los íconos de la ingeniería, así que todas las estaciones tienen un nombre de algún icono de la ingeniería del mundo", explicó Lara, quien es parte de los 274 íconos mundiales reconocidos en este mapa conmemorativo.

La estación Hillindgon, que está ubicada al oeste de Londres y pertenece a la línea Metropolitana y la línea Picadilly, fue renombrada como Barbarita Lara Martínez.

El nombre de la ingeniera chilena permanecerá un mes en el Metro de Londres y para conocer el mapa con los nombres de todos los ingenieros que forman parte de esta conmemoración, entra aquí.

Alguien en Londres? 🥹🇬🇧👩🏻‍💻🇨🇱



Por el día Nacional de la Ingeniería se destacan a 274 ingenieros poniendo su nombre en las diferentes estaciones del metro de Londres y una de esas estaciones lleva mi nombre 🥹👩🏻‍💻



Un gran honor 🇨🇱🇬🇧

Muchas gracias por su reconocimiento💕🥲 pic.twitter.com/8kbivgjjID — Barbarita Lara 😼 (@barbaritalaram) November 1, 2023

"Me cayeron algunas lágrimas"

Barbarita Lara Martínez vive en Viña del Mar, y es estudiante y docente de la Universidad Andrés Bello. Además de dirigir varios proyectos, cuenta con un pódcast que lleva su nombre y en el cual trata temas de STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).

Sobre su aparición en el mapa del Metro de Londres sinceró a LUN que: "Me cayeron algunas lágrimas cuando lo vi en la mañana. Estar al lado de Ada Lovelace, Da Vinci o Tesla en la línea de Metro de Londres me parece muy loco. Fue muy bonito y emocionante. Quisiera darle las gracias a la Real Academia que me ha apoyado a lo largo de mi carrera y a aquellas instituciones que apoyan el talento".

Barbarita Lara Martínez (Instagram)

Actualmente, la inventora está desarrollando una plataforma que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para poder detectar, de manera temprana, patologías congénitas, como la que padece su hijo de 2 años.

Lara es madre de dos hijos: un joven de 17 años diagnosticado con TEA y un niño de 2 años que padece una cardiopatía congénita, la cual no fue detectada de manera temprana.

"Él me ha demostrado, después de una operación a corazón abierto y tres cateterismos, que los milagros existen y que se puede hacer mucho más con tecnología. Sigo enfocada a que ninguna familia le pase lo mismo, con inteligencia artificial y Machine Learning podemos aumentar la detección de las patologías congénitas con un 95% de precisión, mientras que actualmente se consigue un 30%", detalló la ingeniera.

