Jorge Olivares detalla repatriación de mucama asesinada en Iowa: "He gastado casi 22 millones de pesos"

01 nov. 2023 - 22:45 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 7 de septiembre, el cuerpo de Natalia Manríquez, de 35 años, fue encontrado sin vida en una de las habitaciones del hotel en el que se encontraba trabajando como mucama, en el estado de Iowa, Estados Unidos.

Tras conocerse esta tragedia, el ex chico reality Jorge Olivares ofreció su ayuda económica para lograr la repatriación de la mujer, quien trabajaba en un hotel.

La repatriación

Se espera que el arribo al país del cuerpo de Natalia se produzca este jueves en un vuelo proveniente desde Nebraska con escala en Atlanta.

Jorge, ex participante de “Protagonistas de la fama” en diálogo con Las Últimas Noticias, contó que “lo logramos, sacamos el cuerpo de Natalia antes de lo esperado”.

Añadió que “como era un homicidio estaba bajo investigación, había que hacer una autopsia y dependía de eso para que el cuerpo fuera liberado”.

El autor del crimen

Detalló que “acompañé a la familia al hotel donde vivía Natalia, a la corte donde se está viendo el caso, no enteramos de que el hombre confesó haber cometido abuso y con ese cargo ya va a pasar de por vida en la cárcel”.

“Si bien la investigación aún está abierta, el tipo va a ser condenado. Acá ya se hizo justicia”, contó el ex chico reality.

El costo de la repatriación

Reveló que “me involucré en esto e hice un poco más de lo que prometí. Dejé mis cosas, mi familia y viajé para allá, logramos conseguir algo de dinero de parte del hotel, muy poco, que no cubre nada de todo lo que hemos gastado”.

“Yo por mi parte he gastado casi 22 millones de pesos, pero nada (…) Todavía me pregunto por qué lo hice. A veces las energías te llevan. Para mí ha sido difícil manjar todo esto, porque he recibido una cantidad de llamados de gente con diferentes problemas. Me ha jugado un poco en contra porque genera angustia y no soy una persona millonaria”, cerró.

