Violento choque deja a dos lesionados en Santiago: Vehículos quedaron con serios daños tras el impacto

02 nov. 2023

¿Qué pasó?

Dos conductores resultaron lesionados la mañana de este jueves tras protagonizar un violento accidente de tránsito en el centro de Santiago.

¿Cómo ocurrió el accidente de tránsito?

El hecho ocurrió en la intersección de Sierra Bella con Victoria, lugar al que llegó personal de emergencia para auxiliar a los heridos.

Según información preliminar, un vehículo fue colisionado en el cruce y terminó impactando a un árbol en el lugar.

De acuerdo a la versión del conductor que habría generado el choque, la responsabilidad en el siniestro vial recaería en quien manejaba el otro automóvil, ya que habría pasado en una luz roja.

"Yo venía bajando por Victoria y me encontré con una señora que se cruzó con rojo. La agarré de lleno, no pude frenar, no pude hacer nada", señaló Aníbal, cuyo vehículo también se vio afectado y terminó lesionado.

"A mí me duele el brazo, pero la señora está más complicada, porque la agarré de costado", agregó.

Conductora fue rescatada por Bomberos

Bomberos llegó hasta donde se produjo el siniestro vial para rescatar a la conductora, quien permanecía al interior de su automóvil tras el accidente.

Posteriormente, fue atendida en la vía pública a la espera del personal médico. De momento, se desconoce cuál es su estado de salud.

TransporteInforma comunico que existe restricción de pistas en el lugar debido a la colisión, por lo que hizo un llamado a la precaución.