Fiscalía abre investigación por posibles delitos económicos en Servicio de Educación de Atacama

30 oct. 2023 - 19:27 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la movilización de los profesores de la región de Atacama, la cual ya se ha prolongado por más de 50 días, la Fiscalía de Copiapó informó que abrió una investigación de oficio por posibles delitos económicos en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

Además, el Ministerio Público ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que tome las acciones que determine correspondientes.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre la investigación al Servicio de Educación de Atacama?

El fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda Flores, detalló que "se recepcionó un informe final del Ministerio de Educación, junto con un informe final de la Contraloría General de la República".

"Con aquellos antecedentes, fundados también con antecedentes anexos, como financieros y del Servicio Local de Educación Pública, se efectuó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la Policías de Investigaciones (PDI)", agregó.

Además, indicó que "se requirió información al Ministerio de Educación y también a la Contraloría respecto de los cuadernos de trabajo y anexos, a fin de poder determinar la existencia de un delito y la participación de imputados en cuanto al hecho que nos convoca".

Finalmente, el fiscal señaló que "también se ofició al Consejo de Defensa del Estado y en su calidad de interviniente determinará o no la posibilidad de presentar una querella en esta causa".

Ministro Cataldo apunta a posible corrupción

Cabe recordar que la semana pasada el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó tener "pocas dudas de que haya corrupción porque los informes de auditorías que se hicieron dan cuenta de ello. Esperemos que las instituciones hagan su trabajo rápido. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias".

"Hay temas de arrastre de recursos del año anterior al año actual. No es un delito, pero es un problema de gestión importante. Se contrataron servicios por un valor más alto que el que debería ser. Vimos personal contratado que no tiene contrato. Eso es una irregularidad gigantesca", añadió.

El ministro sostuvo que "no tengo dudas de que esto hay que corregirlo y ya. De los 11 servicios locales de Chile tuve la oportunidad de trabajar un año en uno de ellos. Ninguno tiene la situación de Atacama. No existe el sistema perfecto. Los hallazgos de la auditoría nos muestran en Atacama algo que no se ha visto en el resto".