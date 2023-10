Servel denunció el no pago de $142 millones por parte del Partido Comunes en campaña de Karina Oliva

21 oct. 2023 - 18:06 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Nacional investiga un nuevo fraude al Fisco por parte del Partido Comunes, ya que en un oficio emitido por el Servicio Electoral (Servel) la colectividad no ha presentado la rendición del balance entre los años 2020 y 2021 y ascienden a $142.686.823.

Según consiga el diario La Tercera, desde el Servel enviaron la siguiente notificación a la Fiscalía para que realice la investigación.

¿Qué dijo el Servel por los gastos de campaña en Comunes?

"Han transcurrido 217 días del plazo de presentación de los estados financieros del año 2021 y el colectivo (Partido Comunes) no ha presentado la rendición del balance (...). Se advierte que las operaciones descritas, correspondientes al aporte fiscal entregado entre los años 2020 y 2021, ascienden a $142.686.823 que no se encuentran acreditados a la fecha, por lo que podrían revestir carácter de delito", indica el oficio.

La Fiscalía Sur ya pesquisa delitos de fraude al Fisco por la emisión de boletas falsas por servicios no prestados y la triangulación de dineros para justificar gastos de la campaña de Karina Oliva que no fueron tales.

Posibles ilícitos

Mientras que los analistas del Servel tras revisar y rechazar los balances entregaron su veredicto: existen presunciones de ilícitos.

"Si estima que existe el mérito suficiente se sirva disponer la correspondiente investigación de los hechos denunciados, ordenando las diligencias investigativas que se consideren oportunas para el esclarecimiento de los hechos denunciados, determinando a sus responsables, además de otros ilícitos que se logren determinar en el transcurso de esta investigación", se lee en el oficio de Cabrera.

El equipo del OS-7 que trabaja con el fiscal Milibor Bugueño ya recibió las instrucciones de interrogar a la actual directiva de la tienda, lo que abriría una nueva arista. Esto, ya que, según fuentes consultadas, el Ministerio Público ya tendría agotadas las pesquisas de la causa principal que abarca a Oliva y su círculo de hierro, con miras a una formalización tal y como sostuvo La Tercera en agosto.

"En un momento el partido se quedó sin presupuesto, sin flujo de caja, y comenzó a convertirse todo lo que tiene que ver con las campañas electorales en la caja del partido para pagar los sueldos fundamentalmente".

La confesión ante el Ministerio Público es del sociólogo y militante histórico de la tienda, el exizquierda autónoma Diego Corvalán. Hace unos días renunció a su derecho a guardar silencio y en su calidad de imputado decidió colaborar. Fue citado por el fiscal Bugueño, ya que aparece en el listado de los abultados pagos de campaña: como jefe del equipo electoral del Partido Comunes recibió $ 10 millones. Apuntó a que fue la secretaria ejecutiva de la colectividad de ese entonces, Camila Ríos, quien le pidió en junio de 2021 emitir la boleta en cuestión.

La declaración de Corvalán

“Era para rendirlo en la campaña de Karina Oliva; me indica la glosa que tenía que poner: ‘encargado de relaciones políticas campaña a la Gobernación Regional Karina Oliva, periodo completo’, y la fecha que tenía que poner era 13 de mayo, porque era el último día de campaña”, detalló.

Corvalán reveló que le depositaba su sueldo era Martín Miranda, pero que Oliva sabía de cada movimiento. Sostuvo que él trabajaba en un inicio por $ 800 mil, pero que en un momento pasó a ser $ 1 millón 200 mil. “Martín Miranda dijo que Karina estaba contenta con nuestro trabajo, por lo que nos subió el sueldo”, explicó.

“No tuve ningún insumo de la fundación (...) Para mí siempre fue una segunda militancia de la gente de Poder Ciudadano. Yo me enteré por la prensa de los informes de Chile Movilizado y de inmediato me di cuenta de que eran idénticos a los de Criteria, porque yo vi esos informes”, sostuvo.

