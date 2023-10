"Capaz que podamos dar una buena noticia a Chile": Ministra Jara por negociaciones de la reforma previsional

21 oct. 2023 - 11:59 hrs.

¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias Alerta, la mañana de este sábado, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, se refirió a la búsqueda de un acuerdo para poder tramitar la reforma previsional.

En esa línea, pese a que ha sido una semana polémica en torno al tema de las pensiones, aseguró que "capaz que podamos dar una buena noticia a Chile".

¿Qué dijo la ministra Jara sobre la reforma previsional?

En la instancia, la titular de la cartera de Trabajo y Previsión Social, comenzó aclarando que "la reforma previsional es una prioridad para el Gobierno que se pueda convertir en ley. El Presidente (Boric) presentó casi hace un año el proyecto de reforma"

Sin embargo, la ministra sostuvo que existieron varios intentos por legislar, pero que se encontraron con más de una negativa por parte de la oposición, tras lo cual "dijimos 'vamos a hacer una mesa para partidos políticos', y se sumaron todos, lo que fue una muy buena señal. Empezamos a trabajar, y en algún minuto, se bajó la UDI porque dijo que quería que saliera el ministro Jackson", detalló.

"Esto ha sido un largo camino, entonces el Gobierno no quiere ni congelar, ni suspender... Nosotros tenemos la intención de ojalá poder colocar las indicaciones con un acuerdo. Si esto es antes del plebiscito (constitucional), maravilloso...", agregó.

"Capaz que le podamos dar una buena noticia a Chile"

Además, la secretaria de Estado enfatizó en que "hay un aprovechamiento también de un sector de la oposición que busca pasarse de listo, porque dice 'es el Gobierno el que no quiere avanzar en pensiones', y la verdad es que lo que nosotros queremos es que nos pongamos de acuerdo, porque eso es lo que la gente necesita".

"Si de algo ha servido esta semana en que hemos estado con distintas polémicas en pensiones, yo creo que ha sido para volver a reiterar cada uno de nosotros nuestra intención de tener un acuerdo. A veces con un poco más de optimismo, a veces de menos, creo que capaz que le podamos dar una buena noticia a Chile", subrayó.

Finalmente, reiteró que "mantener el diálogo es importante, pero también ser claros. Aquí hay algo en lo que no se puede pasar de lista la oposición, si aquí no ha habido reforma es porque ellos no han estado disponibles para dialogar con un acuerdo en concreto".

