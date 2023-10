Detienen a excarabinero acusado de entrar a robar a una casa y asesinar a menor de 16 años en Los Ángeles

21 oct. 2023 - 14:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un excarabinero de 34 años fue detenido en la comuna de Los Ángeles, región del Biobío, por presuntamente, haber asesinado a una adolescente de 16 años, luego de ingresar a robar a su casa.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado jueves, cuando el hombre entró a robar al domicilio en el cual vivía la víctima, quien era estudiante del Liceo Coeducacional Santa María de la comuna.

Detenido habría maniatado a la víctima

Tras ingresar a la vivienda, el sujeto habría maniatado a la joven y le provocó diversas puñaladas que le ocasionaron la muerte.

El jefe de la Prefectura Provincial Biobío de la PDI, Oscar Bacovich, explicó que la mañana del jueves "se da muerte a una menor de 16 años al interior de su domicilio, propinándole cuatro heridas cortantes en la región torácica anterior, las cuales le causaron la muerte”.

Bacovich también detalló que tras los análisis en el sitio del suceso, se determinó que el detenido habría sustraído un teléfono celular y dinero que la víctima tenía en su habitación. Asimismo, descartó que existiera algún tipo de relación entre víctima y victimario.

Por su responsabilidad en el asesinato de una adolescente escolar de 16 años de edad, pasará a control de detención hoy un imputado de 34 años en Los Ángeles. Entró a su casa con el propósito de robar, le ató las manos y los pies, para luego matarla con un arma cortopunzante. pic.twitter.com/EFXKTF8ZeB — Fiscalía del Bío Bío (@FiscaliaBioBio) October 21, 2023

Acusado es un exfuncionario de Carabineros

Según información recabada por Meganoticias, el detenido es un exfuncionario de Carabineros que en 2014 fue dado de baja de la institución por estar involucrado en tráfico de drogas.

Desde la PDI, no obstante, acotaron que el detenido no había sido detenido anteriormente por la institución. "es un hombre chileno de 34 años de edad, sin antecedentes policiales. Se está investigando a través del Ministerio Público y el Poder Judicial si tiene una condena anterior, pero por PDI no había sido detenido anteriormente".

Excarabinero confesó el crimen

De acuerdo a la fiscal de la unidad de delitos violentos de esa comuna, Ana María Molina, es autor confeso del homicidio.

Esta jornada, el hombre fue puesto a disposición de la justicia, y su detención fue ampliada hasta este martes 24 de octubre.