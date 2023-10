"Le hicieron creer que lo había abandonado": Padre entrega detalles del secuestro de su hijo de 16 años en Illapel

21 oct. 2023 - 08:46 hrs.

¿Qué pasó?

El miércoles de esta semana fue encontrado con vida un adolescente de 16 años que había sido secuestrado el lunes en Illapel, Región de Coquimbo.

Cuatro personas fueron detenidas por este hecho, entre ellas dos adultos y dos menores de edad. De estos últimos, una sería una adolescente que habría tenido una especie de relación con la víctima.

¿Qué dijo el padre del joven secuestrado en Illapel?

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, el padre del menor afectado se refirió a las horas de terror que vivió el joven y las crueldades a las que fue sometido.

"Todo fue extremadamente doloroso. Le hicieron creer que su papá lo había abandonado, que a mí no me importaba como hijo y que no quería seguir pagando. Cuando lo liberaron él estaba muy enojado, me costó que se entregara en un abrazo", contó.

"Jugaron con él a la ruleta rusa"

La esposa del padre, quien se desempeña como tarotista y médium, jugó un rol muy importante en el proceso de negociación con la banda criminal que secuestró al hijo de su esposo, ya que fue quien se comunicó con ellos en presencia de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según ella, el joven, "todavía está muy shockeado y muy machucado. Le pegaron en la cabeza, le dejaron un ojo morado entero, no lo podía abrir. Él usa lentes y se los quitaron", recuerda.

"Hasta el jueves todavía seguía bajo los efectos de la droga que le dieron. Jugaron con él a la ruleta rusa. Le pusieron una pistola en la boca y en la cabeza", explica ella.

"Era su amiga"

"Ahora se está recuperando, está durmiendo un poco mejor", señala el padre. Sobre los implicados en el secuestro, Juan asegura que la joven de 14 años "era su amiga, habían salido".

Por otro lado, Sonia dice que "ella habría planeado todo. El viernes esta joven se habría juntado con los otros secuestradores y ella les habría dicho que tenía una amigo con plata. Luego arrendaron una cabaña. El lunes había quedado de juntarse con el hijo de mi marido para ir a comprar y ahí fue cuando los otros llegaron en un auto y se lo llevaron".

Tras el control de detención, los dos adultos involucrados quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que una de las menores quedó con arresto domiciliario nocturno y otra en internación provisoria, durante el plazo de 60 días que destinó la Fiscalía local para terminar la investigación.