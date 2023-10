"Lo único que atiné fue a gritar 'está mi hija atrás'": El relato de madre que sufrió violento robo de su auto en Maipú

20 oct. 2023 - 14:36 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde del pasado jueves, en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, una madre sufrió el violento robo de su vehículo, cuando estaba en compañía de su hija de 14 años.

La situación fue captada por cámaras de seguridad, que muestra a un delincuente armado, que la tironearon desde el brazo y efectuó un disparo al aire para poder concretar el delito. Además, captaron a las víctimas escapando del lugar.

Ir a la siguiente nota

El testimonio de la madre que sufrió el robo de su auto en Maipú

Ana Vega recordó que la situación ocurrió "a las cinco (de la tarde), plena luz del día, y no me di cuenta de que el tipo había pasado por el lado del auto. Lo vi de frente, sacándose la pistola del estómago, apuntando muy violento, diciéndome garabatos".

"Yo no me quise bajar porque estaba mi hija adentro", recordó, agregando que "lo único que atiné fue a gritar 'no, no, está mi hija acá', y como no me quería bajar el tipo disparó el arma, y ahí yo dije yo aquí me voy a morir, este tipo me va a disparar y quizás que le va a hacer a mi hija después".

Además, señaló que cuando advirtió que su hija estaba en el vehículo cree que el delincuente " pensó que podría haber sido una guagua porque me dijo 'sacala' y ahí fue para atrás, abrió la puerta y vio que era más grande".

"Él fue, abrió la puerta de atrás, apuntó a mi hija con el arma y la hizo bajar", añadió.

Respecto al delincuente, detalló que era "chileno, joven... Se veía muy chico de edad".

Madre e hija escapando de delincuente en Maipú

Ana Vega señaló que tras esta situación se bajó del vehículo con su hija "y el tipo no se dio cuenta que no tenía la llave. Yo tampoco estaba segura si la llave estaba en el auto o la tenía yo. Como es de contacto, escuché el pito que indica que no estaba la llave cerca y ahí corrí con mi hija porque dije 'este viene por mi para quitarme la cartera'".

La madre y la hija corrieron hace un pasaje cerrado, gracias a la colaboración de un residente. "El portón siempre está cerrado y un vecino del sector vio lo que estaba pasando y lo abrió y nosotros nos metimos para allá corriendo", relató.

Encuentran el auto robado a madre e hija en Maipú

"Yo sigo corriendo en el pasaje con mi hija, y vi que el tipo se fue y salimos del pasaje a la calle... Llegaron Carabineros a la media hora y a la hora me llaman del 133 (...) y me dice que acaba de llamar un extranjero diciendo que unos chicos dejaron abandonado un auto en el sector de San Luis", indicó.

"Llegamos allá a ver el vehículo y la verdad es que se robaron todo lo que había adentro, la chaqueta y la mochila de mi hija, y rompieron el neumático", añadió.

Finalmente, comentó que la menor quedó en shock tras el robo y que "no pudo dormir anoche, no la pude mandar al colegio hoy día".