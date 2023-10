Mayne-Nicholls anuncia querella por uso del logo de Santiago 2023 en video que llama a aprobar Nueva Constitución

19 oct. 2023 - 16:18 hrs.

¿Qué pasó?

El director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, anunció que presentarán una querella tras la viralización de un video que utiliza el logo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y donde se llama a votar a favor en el plebiscito constitucional de diciembre.

El material audiovisual muestra diferentes imágenes de hechos violentos ocurridos en el país, hace referencia al Caso Convenios y además crítica la administración del Presidente Gabriel Boric, concluyendo con el mensaje de que "Chile ya no tolerará más ser sede de este tipo de juegos".

Ir a la siguiente nota

La querella por el video que utiliza el logo de Santiago 2023

"Ya oficiamos a nuestros abogados, se van a presentar las querellas y demandas que correspondan, la imagen de los Juegos es para los Juegos, las tenemos todas registradas y no las puede usar cualquiera y menos de la manera vergonzosa en que la están usando", afirmó Mayne-Nicholls.

ATON

"No lo vamos a dejar pasar, hemos construido de manera muy potente la imagen de los Juegos", agregó.

Además, señaló que "hoy me llegó un nuevo análisis de IPSOS donde la gente se siente orgullosa de los Juegos y no podemos permitir que alguien haga mal uso, porque al final nos rebota en contra, eso no lo vamos a permitir y nos vamos a querellar contra todos quienes hagan uso indebido de nuestra imagen".

"Esto afecta la imagen de Chile"

El pasado miércoles, el senador Iván Moreira (UDI), ya había señalado en sus redes sociales que "no me parece mezclar las cosas politizando los Juegos Panamericanos... Hay tantas cosas para hacer oposición y esto afecta a la imagen de Chile".

"Estos excesos terminan con el efecto contrario que se persigue y ayudamos a rechazar la Nueva Constitución", sostuvo.

Todo sobre Juegos Panamericanos