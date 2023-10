¡Milagrosa salvada! Cámaras de seguridad muestran a joven a centímetros de ser impactada por un auto en Vitacura

19 oct. 2023 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este jueves ocurrió un grave accidente de tránsito en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana, el que quedó registrado en un video captado por cámaras de seguridad.

Las imágenes dan cuenta de la milagrosa salvada de una joven que estuvo a centímetros de ser impactada por un vehículo que perdió el control tras ser chocado previamente por otro auto.

El video que muestra a la joven a centímetros de ser atropellada

En el registro se puede apreciar a una transeúnte caminando por la vereda, mientras mira su teléfono celular.

En ese contexto, aparece en la imagen un automóvil, el que se sube a la vereda y pasa al lado de la joven, quien quedó a centímetros de ser atropellada.

Finalmente, el vehículo impacta con un semáforo, el que es derribado desde su base tras el violento choque.

¿Qué se sabe del accidente en Vitacura?

El accidente ocurrió alrededor de las 08:30 horas y tuvo lugar en Avenida Luis Pasteur con Joaquín Cerda.

Debido al choque, parte del semáforo cayó sobre el parabrisas del automóvil, pero por el costado del copiloto, por lo que el conductor también se salvó del impacto, el que provocó que se activara el airbag del vehículo, el que resultó con pérdida total.

"Esto fue por una irresponsabilidad de un conductor"

Karina, hija del conductor involucrado, contó en Mucho Gusto que su padre tiene 65 años y cuenta con licencia profesional. "Él es muy respetuoso, sobre todo acá en estos sectores que anda mucho niño, colegio, mucho adulto y también mucho vehículo y personas irresponsables en el volante".

"Este accidente se produjo porque una persona intentó adelantar a un vehículo que iba a virar a la izquierda por Joaquín Cerda. Lo impacta (a su padre) por el lado del conductor y él ahí se va hacia el costado tratando de maniobrar el vehículo para tratar de no darle a la chica", relató Karina, hecho que fue captado por otra cámara de seguridad.

En ese sentido, sentenció que "netamente esto fue por una irresponsabilidad de un conductor que no tiene espejos prácticamente. No miró, no observó y no vio que venía otro vehículo".

Respecto al automovilista que habría sido responsable de provocar el accidente, la mujer señaló que "se dio a la fuga y ya estamos haciendo todas las gestiones para recabar la mayor información posible, con cámaras y todo el tema acá de Vitacura".

¿Cómo se encuentra el conductor que chocó y la joven que se salvó?

Sobre la joven que se salvó de ser atropellada, Karina indicó que no pudieron conversar con ella, ya que "siguió su camino. Obviamente que el choque y todo la hizo seguir caminando".

En cuanto a su padre, afirmó que "él se encuentra en estos momentos bien. Está siendo atendido por la Mutual de Seguridad".

"Solamente tuvo lesiones leves, gracias a Dios", expresó.