Cesfam Las Condes: El "round" en el Concejo y el kinesiólogo contratado para el proyecto que no se presentó

Tras el pronunciamiento emitido por la Contraloría respecto al Cesfam de Las Condes, donde se detectó la inexistencia del proyecto e irregularidades en la adquisición de los inmuebles, el fantasma de un elefante blanco se instaló en el corazón del municipio.

Tema ineludible en el Concejo del pasado jueves que, sin embargo, recién fue tratado dos horas después de su inicio, cuando se dio espacio para los incidentes. Momento donde la primera en tomar la palabra fue la alcaldesa Daniela Peñaloza.

“Les he indicado que estoy frustrada, que estoy indignada, que siento rabia, por haber recibido mala información, información incompleta, e incluso porque me omitieron información. Y debido a eso, yo no pude detectar las irregularidades que estaban pasando, no lo pude detectar a tiempo”, señaló Peñaloza.

La reunión privada

Ese “mea culpa” no era la primera vez que los concejales escuchaban de Peñaloza. El martes 10, cuatro días después de la publicación de Contraloría, la jefa comunal citó a los concejales a una reunión privada para plantear su visión sobre el informe final e invitarlos a buscar una solución conjunta.

Pero no todos se mostraron disponibles. Sólo llegaron cuatro de diez concejales a la reunión: Catalina Ugarte (Republicana), Marie Claude Mayo (Republicana), Patricio Bopp (Independiente) y Leonardo Prat (Independiente).

“En esa reunión quisimos contar la apreciación que tenemos de ese informe. En este proceso hubo errores, y lo vuelvo a decir aunque suene majadero. Errores, faltas, omisiones administrativas graves”, planteó Daniela Peñaloza.

Además de mostrar su punto de vista, uno de los elementos claves de la cita habría sido la insistencia de generar un proyecto con los terrenos que ya han sido adquiridos por la municipalidad. La voluntad que la administración planteó a los presentes fue el poder generar distintas alternativas para el proyecto Cesfam, que considere la discrepancia existente respecto al uso del pasaje Nueva Delhi, sobre el cual tendría derecho de propiedad una de las casas no compradas.

Una de las concejales que no participó de esa instancia fue Catalina San Martín (Evopoli), quien ocupó parte de su espacio de incidentes para explicar su ausencia.

“No fui deliberadamente”, planteó la concejala, quien luego reprochó que la citación no ocurriera el mismo día que se publicó el pronunciamiento: “Sabiendo lo difícil que ha sido esta situación, entendiendo lo complejo que es el tema del Cesfam, yo habría esperado que usted hubiese llamado a una reunión de emergencia, entendiendo la importancia que revestía este informe. Pero en vez de eso, alcaldesa, usted prefirió ir a CNN al día siguiente”.

¿Sierra Bella de Las Condes?

Durante todos las intervenciones de incidentes, los concejales dejaban caer su análisis de lo expresado por la Contraloría, todo marcado por una cuota de tensión entre quienes forman parte del grupo de los denunciantes y los que no.

Marie Claude Mayo (Republicana), señaló, por ejemplo, que para ella lo que evidenció Contraloría se trata principalmente de “errores administrativos”, lo que implica algo distinto a lo que se denunció en un inicio. “Hubo irresponsabilidad por parte de los denunciantes (...) Lo que se denunció fue A, lo que se determinó fue Z. Porque aquí se mezcla la verdad con la política”, refutó Mayo.

Estas declaraciones no pasaron inadvertidas por la otra facción del Concejo, que ha mostrado distancia con la administración de Peñaloza e incluso llevaron el tema del “sobreprecio” del Cesfam al Ministerio Público. Incluso, compararon esta situación con el polémica caso que vive hoy la Municipalidad de Santiago.

“Algunos comparan lo antes descrito con Sierra Bella, sin embargo, creo que es mucho peor. Con este pronunciamiento, se abre un lamentable espacio que abre la posibilidad de que esta fuese una operación corrupta”, aseguró el concejal Patricio Bopp.

Intervención que fue respaldada por otra de las denunciantes, la edil republicana, Catalina Ugarte. “Es peor que Sierra Bella (...) En Sierra Bella se evitó el malgasto de plata, en Las Condes no”, dijo.

Comparación que no agradó al concejal de RN, Luis Hadad. “Me molesta de forma muy negativa cuando muchos de ustedes comparan esto. Sierra Bella, a través de la Contraloría General de la República, se ordenó detenerse, acá no hubo una obligación a detenerse”, explicó Hadad.

Esta estrategia es la que ha desplegado el municipio, pues la misma idea fue mencionada por la alcaldesa Peñaloza ante su Concejo. “Considero que es relevante señalar que en este informe la Contraloría General no ordena el congelamiento del proyecto, tampoco indica retrotraer acciones, como sí ha hecho en otros casos”, indicó la jefa comunal.

Sin embargo, gran parte de los concejales no está de acuerdo con esa postura, pues para ellos Contraloría fue muy clara en advertir la inexistencia de un proyecto en las conclusiones del informe final sobre el Cesfam. Por lo menos, así lo dejó claro la concejal San Martín en medio del fuerte debate que se generó en el último concejo.

“Contraloría no se pronuncia sobre el proyecto del Cesfam, porque no hay proyecto, no nos da una esperanza para crear un Cesfam”, planteó la denunciante.

Municipio aclara rol de funcionario cuestionado

Independiente de que no se haya podido constatar la existencia de un proyecto, lo cierto es que el municipio de Las Condes sí ha tenido a profesionales contratados de manera exclusiva para ese fin.

Según pudo confirmar el equipo de Mega Investiga, el 7 de junio de 2021, Rodrigo Ocampo Ruiz firmó un contrato de plazo fijo con la Corporación de Salud y Educación de Las Condes, por medio de su secretario general Ricardo Gutiérrez Lafrentz.

“La Corporación, contrata los servicios de don(ña) Ocampo Ruiz Rodrigo Andrés, quien se compromete a realizar el apoyo en el proceso de planificación y desarrollo del proyecto del nuevo Centro de Salud Familiar de la Comuna, en la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, ubicado en Reyes Lavalle N°3207, comuna Las Condes”, señala el inciso primero del contrato.

Por medio de Transparencia Activa, se determinó que Ocampo prestó servicios a la Corporación mediante boleta de honorarios entre junio y diciembre de 2021, por un monto bruto de $3.200.000 mensuales. Una vez finalizado dicho contrato, el kinesiólogo comenzó a trabajar en el Departamento de Discapacidad. Lugar en el que se mantiene hasta la actualidad con un sueldo que asciende a casi $5 millones brutos.

Desde la municipalidad, confirmaron que el kinesiólogo fue contratado por seis meses en su calidad de profesional del área de la salud, y por su experiencia en el área de salud pública: fue director de un Cesfam de la comuna de La Reina y es egresado de un magíster en la materia.

Si bien el contrato establece que su rol era apoyar en la planificación y desarrollo del proyecto, desde Las Condes especificaron que “su trabajo se centró en el diagnóstico de la demanda de salud pública en la comuna y en estudio de la población para el proyecto del nuevo Centro de Salud Familiar, como la georreferenciación de la potencial demanda, distancia a las unidades de salud, población de adultos mayores y cruce con el registro social de hogares, entre otras cosas”.

“El apoyo que se realizó en 2021 fue para conocer los sectores de la comuna que requerían de un sistema de salud cercanos a sus barrios y no comprendía el proyecto de arquitectura ni de especialidades”, comentaron desde la Municipalidad de Las Condes.

Mega Investiga se contactó con Rodrigo Ocampo, quien definió no dar declaraciones. Cabe mencionar, que este no es el único conflicto que enfrenta el funcionario municipal, puesto que actualmente se encuentra bajo un sumario administrativo por supuestamente haber utilizado los servicios de otros trabajadores de Las Condes en el juicio por pensión de alimentos que lleva contra la madre de una de sus hijas.