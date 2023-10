"Me pegaron varias patadas en la cara": Dramático relato de general en retiro asaltado en Lo Barnechea

16 oct. 2023 - 07:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un general en retiro de la Fuerza Aérea recibió una brutal golpiza en medio de un asalto que sufrió junto a su familia la noche del domingo, en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cuando las víctimas llegaban a su domicilio, percatándose que una banda delictual había ingresado a la morada.

"Me pegaron varias patadas en la cara"

"Veníamos llegando de un viaje con mi familia y, al momento de ingresar con el auto a la vivienda, mi hijo menor va a abrir la puerta de la casa y sale corriendo gritando que hay gente adentro", relató Francisco, padre del clan.

De acuerdo a su testimonio, se trataba de cinco personas encapuchadas, de no más de 20 años, y que portaban armas de fuego.

"Me abalanzo sobre ellos y ahí me agarran, me tiran al suelo. Me pegaron varias patadas en la cara, terminé con una fractura en uno de los huesos del brazo izquierdo", indicó.

Durante el asalto, fue amarrado al interior de la vivienda y recibió amenazas de muerte, en la que los delincuentes le decían que si seguía oponiendo resistencia, "mi familia lo iba a pagar".

Más tarde, la banda se dio a la fuga, sin hacer uso de su arma. "Afortunadamente, mis hijos y mi señora están bien", afirmó Francisco.

Robo estaría avaluado en 12 millones de pesos

La comisaria Valeska Saavedra, de la Brigada de Robos e Intervención Criminalística (Biro Incri) de la Policía de Investigaciones (PDI) indicó que los delincuentes habrían ingresado a la casa trepando uno de los muros colindantes.

"Registraron todo el inmueble, no encontrando caja fuerte, pero sí especies de valor y joyas", declaró, agregando que permanecieron de 5 a 20 minutos al interior del domicilio después que llegara la familia.

Luego, se dieron a la fuga en dirección desconocida, aparentemente, en un vehículo que tendría patentes clonadas.

De manera preliminar, se conoce que las especies robadas estarían avaluadas en 12 millones de pesos.